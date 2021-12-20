Не хуже Mechanix. Для ВСУ разработали первые тактические перчатки (видео)

По нескольким показателям украинские перчатки превосходят известный американский бренд, в частности устойчивость к проколу оказалась намного выше.

Для Вооруженных сил Украины разработали "Перчатки тактические" (ПТ) силами специалистов Главного управления разведки и сопровождения материального обеспечения ВСУ вместе с Харьковским заводом средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает АрміяInform.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Перчатки разрабатывали с 2018 года. За это время они прошли множество тестов у военных. Сейчас же уже готов финальный вариант, который еще больше улучшат для массового тестирования в боевых и учебных условиях. Разработано две версии перчаток — перчатки защитные и перчатки тактические. Первые предназначены для ССО, а вторые для других родов войск.

Фото: АрміяInform

Заявляется, что основным преимуществом тактических перчаток является наличие кевларовой защиты кисти с тыльной стороны ладони. Такую же ткань используют в бронежилетах. Они защитят военного от порезов и прокалываний. Также они достаточно теплопроводимые, поэтому позволят десанту спускаться на тросе вертолета без специальных приспособлений.

Перчатки сравнили с известным американским производителем тактических перчаток Mechanix. Утверждается, что по международному стандарту EN 388 украинские перчатки превзошли американские аналоги.

[ + – ] Mechanix

Устойчивость к истиранию – 2 уровень для обоих видов перчаток;

Сопротивление порезу – 1 уровень для Mechanix и 2 (высший) уровень для ПТ;

Сопротивление разрыву – 2 уровень для Mechanix и 3 уровень для ПТ;

Устойчивость к проколу – 1 уровень для Mechanix и 4 уровень для ПТ.

Перчатки производят из искусственной кожи, которая не уменьшается в линейных размерах после намокания, в отличие от натуральной кожи. Всего в армию уже передали 20 тысяч пар перчаток.

Напомним, для Национальной гвардии разработали женский бронежилет, учитывающий анатомию тела. Также сообщалось, что Минобороны разработало бронежилет по стандартам НАТО. Он соответствует стандарту NU Standart 0101.06.