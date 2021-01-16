Минобороны Украины впервые разработало бронежилет по стандартам НАТО (фото)

Модель будут использовать в Сухопутных войсках, а для других родов войск создадут облегченную версию.

По обновленному стандарту, в этом году закупят все бронежилеты для нужд Вооруженных сил Украины, — сообщает пресс-служба Минобороны.

ВСУ впервые получит бронежилеты натовских стандартов, произведенные на украинском оборонном предприятии. Натовский стандарт (NIJ Standart-0101.06) использует американская армия. Новый вид бронежилетов уже прошел государственные испытания в научно-испытательном отделе Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

Сообщается, что особенность "бронежилета модульного" состоит в том, что он является модульным. Он состоит из базовой конструкции, которая может дополнительно комплектоваться защитными элементами. По стандарту STANAG 2920 бронежилет способен выдержать до 24 часов в морской воде.

[ + – ] общий вид бронежилета [ + – ] модульные элементы защиты [ + – ] модульные элементы защиты

Из изменений в требованиях к бронежилету является требование к дополнительным мягких элементам, которые должны быть огнеупорными и водостойкими. Ранее таких требования для бронежилетов не было. Модель может оснащаться как металлическими, так и керамическими плитами.

Напомним, ранее контрразведка СБУ остановила кустарное производство артснарядов для ВСУ. Ущерб государству оценивается в 50 млн гривен.

Также сообщалось, что воинские звания в ВСУ перевели на коды рангов армии НАТО.