Воинские звания ВСУ перевели на коды рангов армии НАТО

Нововведения станут частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих ВСУ военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов.

По словам Тарана, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию нынешней системы кадрового менеджмента на управление карьерой военных по воинским званиям. Это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

Таран добавил, что такие решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств; по сути, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы.

Отметим, в июне прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий в соответствие со стандартами НАТО.

Недавно стало известно, что Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины, совместимой с концепциями НАТО при участии канадских и американских советников.