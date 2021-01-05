Нацгвардия Украины начинает разрабатывать доктрину по принципам НАТО (фото)

В разработке документа помогать нацгвардейцам будут коллеги из США и Канады.

Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины, совместимой с концепциями НАТО при участии канадских и американских советников.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Представители группы советников по вопросам доктрины и образования посольства США провели семинар по разработке институциональной доктрины НГУ.

По словам представителя группы майора Гари Квоша, "у Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть концепция и планирование на разных уровнях, но нет такого документа, как доктрина, которая применяется в военных структурах стран – членов НАТО".

"Доктрина определяет роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем", – сказал Квош.

Он отметил, что доктрина Национальной гвардии Украины не должна противоречить национальным нормативным документам в вопросах обороны и безопасности, но должна быть совместимой с доктринами стран-партнеров.

Напомним, Нацгвардия Украины закупила оборудование для проведения ИФА-тестирования личного состава в лабораториях медпунктов воинских частей. С января 2021 эти лаборатории заработали на полную мощность.