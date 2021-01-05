С января бойцы Нацгвардии Украины смогут проходить тест на коронавирус в своих воинских частях

Медицинский персонал обучен и готов выполнять свою работу.

Нацгвардия Украины (НГУ) закупила оборудование для проведения ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ на антитела) личного состава в лабораториях медпунктов воинских частей. С января 2021 эти лаборатории заработали на полную мощность.

Об этом информирует пресс-служба НГУ в Facebook.

"Отныне гвардейцы могут проходить тестирование на COVID-19 в своих воинских частях", – говорится в сообщении.

В НГУ отметили, что оборудование установлено, лабораторные тесты проведены, а медицинский персонал готов выполнять свою работу.

"В настоящее время проведены его монтаж и комплектование расходными материалами, обучен персонал и проведены первые лабораторные исследования в тестовом режиме", – отмечается в сообщении.

Напомним, министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность открытия превентивного проекта по подготовке служебных собак для обнаружения зараженных COVID-19.