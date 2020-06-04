Рада изменила названия воинских званий: контр-адмирал станет коммодором

Воинские звания, присвоенные до вступления этого закона в силу, сохраняются

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий в соответствие со стандартами НАТО.

Законопроект №2247 получил 291 голос народных депутатов.

Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

Количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.

Слева - старая система званий, справа - новая

На флоте количество званий увеличится с трех до четырех: контр-адмирал станет коммодором, вице-адмирал станет контр-адмиралом, адмирал - вице-адмиралом. При этом появляется высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.

Воинские звания, присвоенные до вступления этого закона в силу, сохраняются.

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