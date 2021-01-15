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Контрразведка СБУ выявила поставку некачественных артснарядов для ВСУ (фото)

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Фото: пресс-служба СБУ | Проводятся досудебные следственные действия.

Ущерб государству оценивается в 50 млн гривен, снаряды непригодны для использования

Производство велось кустарным способом и в неприспособленных помещениях, — сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники контрразведки выкрыли и блокировали схему поставки частям ВСУ снарядов, производство которых наладили в Сумской области. Согласно досудебному расследованию, компания заключила контракт с Минобороны на производство и поставку артиллерийских снарядов. Однако компания не смогла обеспечить необходимые условия производства боеприпасов.

Сотрудники контрразведки СБУ изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию. Также были изъяты компьютеры, как часть доказательной базы. Все снаряды, которые были произведены, также изъяли.

На данном этапе следования устанавливаются все причастные к преступной схеме. Против фигурантов открыто дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по части умышленного нанесения ущерба обороноспособности государству.

контрразведка сбу
контрразведка сбу
контрразведка сбу
контрразведка сбу

Напомним, по итогам 2020 года сотрудникам контрразведки СБУ удалось выявить злоупотреблений в оборонной сфере на 1,1 миллиарда гривен.

Ранее отчетом о результатах работы поделились в СБУ. За год удалось раскрыть более 500 коррупционных дел и прекратить деятельность более 80 ОПГ.