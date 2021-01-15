Контрразведка СБУ выявила поставку некачественных артснарядов для ВСУ (фото)

Ущерб государству оценивается в 50 млн гривен, снаряды непригодны для использования

Производство велось кустарным способом и в неприспособленных помещениях, — сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники контрразведки выкрыли и блокировали схему поставки частям ВСУ снарядов, производство которых наладили в Сумской области. Согласно досудебному расследованию, компания заключила контракт с Минобороны на производство и поставку артиллерийских снарядов. Однако компания не смогла обеспечить необходимые условия производства боеприпасов.

Сотрудники контрразведки СБУ изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию. Также были изъяты компьютеры, как часть доказательной базы. Все снаряды, которые были произведены, также изъяли.

На данном этапе следования устанавливаются все причастные к преступной схеме. Против фигурантов открыто дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по части умышленного нанесения ущерба обороноспособности государству.

Напомним, по итогам 2020 года сотрудникам контрразведки СБУ удалось выявить злоупотреблений в оборонной сфере на 1,1 миллиарда гривен.

Ранее отчетом о результатах работы поделились в СБУ. За год удалось раскрыть более 500 коррупционных дел и прекратить деятельность более 80 ОПГ.