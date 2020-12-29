Контрразведка СБУ за год выявила злоупотреблений в оборонке на 1,1 миллиарда

В 2020 году контрразведка СБУ открыла 119 уголовных дел в сфере оборонно-промышленного потенциала Украины.

Контрразведкой не допущено подписывания 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли принести ущерб интересам Украины, сообщается в отчете СБУ за год.

Из 119 уголовных дел 68 касаются нарушений порядка передачи международных товаров, которые подлежат государственному экспертному контролю.

Контрразведка не допустила противоправный экспорт товаров военного назначения на 1,48 млрд гривен. На сумму почти 1,1 млрд было обнаружено злоупотреблений военнослужащими в Минобороны, Национальной гвардии и ряде государственных предприятий.

В службе отметили, что завершается работа по передаче Министерству обороны военного имущества почти на 1 млрд гривен.

При этом за 2020 год по материалам СБУ было осуждено 28 злоумышленников. Они совершали преступления в сфере военного и оборонного потенциала страны.

За нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контролю выписали штрафных санкций на сумму 141 млн гривен.

Сотрудниками контрразведки было не допущено вывоза целого ряда агрегатов и узлов к бронетехнике, самолетам и комплектующих деталей к ПВО.

Напомним, что за 2020 год Службой безопасности было задержано 11 агентов спецслужб России.

Ранее СБУ совместно с пограничниками не дали вывезти из Украины "Кобзаря" 1860 года издания.