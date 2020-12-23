СБУ не дала вывезти из Украины "Кобзаря", изданного при жизни Шевченка (фото)

Всего в Украине находится 8 таких изданий, их цена на аукционе может начинаться с 50 тысяч долларов.

Киевский посредник нанял курьера, который должен был перевезти книгу через пункт пропуск "Ягодин", сообщают в пресс-службе СБУ.

На пограничном пропуске курьер пыталась скрыть историческое издание, а также более 200 серебреных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур.

По предыдущим выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одним из последних прижизненных публикаций Тараса Шевченка. Издание датируется 1860 годом. Его издали в Санкт-Петербурге. Существующие сохранившейся издания являются исторической и культурной ценностью для нашей страны, отмечают в СБУ.

Изъятые монеты и издание книги направят на проведение экспертного изучения. Фигурантам дела планируется сообщить о подозрении по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после завершение досудебного расследования, будет рассмотрен вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

Напомним, что ранее СБУ блокировала деятельность группировки, которая продавала наркотики в 15 областях. Ее ежемесячный оборот составлял почти 5 млн гривен.

Ранее, сотрудники Службы безопасности также разоблачили подпольное производство прослушки для мобильных телефонов. Организатором грозит до 7 лет лишения свободы.