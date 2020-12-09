СБУ разоблачило подпольное производство прослушки для мобильных телефонов
Организаторам незаконного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.
СБУ разоблачила подпольное производство специальной техники для прослушивания мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Подпольное изготовление продукции дельцы осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия. Готовый товар продавли заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.
Правоохранители обнаружили документы с доказательствами, технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помощью которых можно установить местонахождение мобильного телефона.
"В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", — сказано в сообщении.
Организаторам нелегального бизнеса грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
Напомним, ранее сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения. Кроме того, хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем флаг боевиков.