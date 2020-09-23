Радиация, учения и гибель американских советников. Сайты Нацполиции взломали хакеры

В МВД заявили, что сайты Национальной полиции временно отключены.

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений хакеры разместили фейковые сообщения, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", – сказано в сообщении.

К примеру, на сайте Нацполиции в Ровенской области был опубликован фэйк о выбросе радиации на Ровенской АЭС.

Ровенская АЭС работает в штатном режиме, говорится в сообщении электростанции, опубликованном в Facebook.

На сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения "Rapid Trident-2020".

На сайте полиции Херсонской области появилось сообщение о гибели американских военных советников. Информацию уже опровергли.