СБУ блокировала деятельность группировки, продававшей наркотики в 15 областях

Ежемесячный оборот торговцев составлял почти 5 млн гривен.

СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входило более 20 участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.

"Свою "продукцию" фигуранты предлагали на закрытом Telegram-каналах и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации почтовыми сервисами", – сообщает СБУ.

Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот торговцев составлял почти 5 млн гривен.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Также выявлено материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства", – говорят правоохранители. Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 миллиона гривен.

Напомним, 6 декабря полицейские остановили на трассе в Днепропетровской области семь легковых автомобилей, в которых, по словам правоохранителей, ехали участники наркогруппировки. В автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по информации правоохранителей, "готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области". Автомобили остановили, когда они ехали из Подгороднего в сторону Новомосковска.