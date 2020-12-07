В Днепропетровской области одновременно задержали 25 вооруженных участников наркогруппировки (видео)

В автомобилях при обыске обнаружили помповые ружья и карабин.

В воскресенье, 6 декабря, полицейские остановили на трассе в Днепропетровской области семь легковых автомобилей, в которых, по словам правоохранителей, ехали участники наркогруппировки.

В автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по информации правоохранителей, "готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области". Автомобили остановили, когда они ехали из Подгороднего в сторону Новомосковска.

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В автомобилях при обыске обнаружили помповые ружья и карабин.

Сейчас полицейские инкриминируют задержанным незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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