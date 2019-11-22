СБУ: Двое мужчин дронами доставляли марихуану в РФ

Торговцы были задержаны во время очередного "воздушного сообщения"

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов. Об этом сообщается на странице службы в Facebook.

Злоумышленниками оказались жители Кривого Рога, которые на автомобиле доставляли пакеты с каннабисом в один из приграничных районов Сумской области. Возле госграницы "товар" фасовали и переправляли дронами заказчикам в РФ.

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"Контрабандисты активно применяют новейшие технологии", – говорится в сообщении СБУ.

Торговцы были задержаны во время очередного "воздушного сообщения": в рейс они собирались отправить 5 килограммов марихуаны.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала экс-директора одного из госпредприятий в Запорожской области, который организовал незаконный экспорт комплектующих для военных кораблей в РФ.