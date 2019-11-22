В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном, который принимала ее мать

Мать сначала не признавалась, что принимала таблетки, а потом пустилась в бега

В Одессе госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии годовалую девочку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Несмотря на опасность, мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям. Только когда медики самостоятельно установили, что девочка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что принимает заместительную терапию, и предположила, что дочь могла взять в рот ее лекарства.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которой до сих пор остается тяжелым, а полицейские – разыскивают мать, которая пустилась в бега.

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