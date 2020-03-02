Полиция разоблачила крупнейшую сеть интернет-торговли наркотиками

2020-03-02 14:33:29

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Ежемесячно лаборатория производила до 100 кг психотропных веществ

Правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу министерства Арсена Авакова.

Ежемесячно лаборатория производила до 100 кг психотропных веществ.

мвд, полиция, наркотики

"Задержаны девять участников организованной преступной группы. Полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн", – сообщил Аваков.

На данный момент продолжаются следственные действия.

мвд, полиция, наркотики

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