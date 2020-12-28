За 2020 год СБУ задержала 11 агентов спецслужб РФ

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств.

С начала 2020 года контрразведчики СБУ прекратили деятельность четырех агентурных сетей и задержали 11 агентов российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Троих российских агентов задержали при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Агента ФСБ РФ, должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот", приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого "ЦСО МГБ ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан на Луганщине. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетному комплексу "Нептун".

Также агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ и чиновник одного из министерств.

На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила экс-работница ОГА, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Напомним, эксперты Фокуса оценили на "четыре" работу главы СБУ Ивана Баканова из "десяти". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".