Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году

Год назад Фокус выставлял оценки правительству премьера Гончарука. Было ровно 100 дней молодой команде, ее лидер рассказывал о 40-процентном росте экономики и гонял по Кабмину на самокате. Благословенные были времена фантазий, прожектов, надежд. Но экономические успехи в гости в Украину так и не зашли, зато пришел COVID-19…

4 марта правительство Алексея Гончарука спешно сдало полномочия более опытному кабинету Дениса Шмыгаля. Так тогда это представлялось общественности. Однако после выяснилось, что ни монолитом, ни коллективом крепких профессионалов Кабмин не стал. В течение года часто менялись персоны министров, сменили руководителя Минобразования, Минкультуры, Нацбанка (пусть это и не входящая в правительство структура).

Но лучше всего характеризует кадровую чехарду ситуация на самом кризисном в момент эпидемии направлении — Министерстве здравоохранения: там министр сменился ТРИЖДЫ! Зоряна Скалецкая, заехав в Новые Санжары, там, в глубинке, и потеряла свою должность. Именитый Илья Емец продержался с 4 марта по 30 марта — меньше месяца! После чего должность занял Максим Степанов, который удивительным образом все еще удерживается на посту.

Естественно, что глава Минздрава получил в нашем рейтинге самые низкие оценки. И вполне заслуженно. Но не должен вызывать сомнений тот факт, что министр в одиночку не может решить проблемы недореформированной отрасли в разгар эпидемии, придя третьим за год, имея разбалансированную структуру и "ковидный фонд", за счет которого Офис президента латает дороги вместо спасения пациентов.

Тем временем экономика страны падает в глубо­кую пропасть: МВФ снова ухудшил прогноз ВВП Украины — теперь уже минус 7,2% за 2020 год. Экономический блок правительства не радует результативностью. Назначенного отвечать за экономику Игоря Петрашко критикуют за пассивность и отсутствие реальных шагов по спасению бизнеса, а министр финансов Сергей Марченко самоустранился от налоговых и таможенных проблем, занимаясь "Фейсбук"-пиаром и выпусками гособлигаций, тогда как дыра в госбюджете все больше, а МВФ при всех красивых заявлениях так и не согласился пока дать денег.

Все это красочная иллюстрация к тому, что сейчас наше правительство — набор каких-то людей. Вполне возможно, очень умных. Но это точно не команда с единой целью. Да и откуда этой цели быть, если даже программа правительства не проголосована в Верховной Раде. Нынешние министры — "барашки на заклание" в тот момент, когда "старшие" решат, что пора принести жертву для общества.

В общем, можно пошутить о том, что плохая новость в том, что идем ко дну, а хорошая — в том, что точно знаем, куда движемся. Впрочем, не все так печально, есть в правительстве и "островки стабильности": эксперты высоко оценили работу главы МИДа Дмитрия Кулебы и непотопляемого министра внутренних дел Арсена Авакова. Несмотря на многочисленную критику, большинство экспертов довольны темпами и напористостью в работе "цифрового министра" Михаила Федорова. Так что вполне возможно, что, когда правительственный корабль затонет, некоторые члены экипажа взойдут на новый борт.

Во время опроса экспертов мы не выставили оценки вице-премьеру — министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, ведомство которого только формируется, и министру Кабинета министров Олегу Немчинову — из-за невозможности проанализировать личное влияние министра на процессы в стране.

В рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в правительство, но значительно влияют на различные сферы жизни. Проанализировав результаты труда руководителей СБУ, НБУ, Национальной службы здоровья Украины и Госкино.

Как Фокус считал оценки правительству

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Средняя оценка: 5

Фото: Getty Images

Основная критика в адрес премьера и правительства в целом касается борьбы с эпидемией и ее последствиями. Речь идет об отсутствии эффективных мер и в плане подготовки медицины, и в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, который теряет доходы от карантинных мер. Если первый карантин весной 2020 года общество восприняло как "тяжелую необходимость" ради времени для подготовки медицины к очередной волне коронавируса, то осенний карантин "выходного дня" стал поводом для резкой критики Шмыгаля и его методов, особенно в связи с отсутствием эффективных предложений по поддержке пострадавших от таких мер отраслей и компаний.

Медицина все еще не готова к массовому наплыву больных, что сейчас наблюдается по всей стране: больницы переполнены, для лечения не хватает кислорода, многих нуждающихся уже не госпитализируют. Созданный правительством фонд борьбы с COVID-19 очень помог программе президента "Большая стройка", в асфальт которой "закатали" миллиарды гривен. Тогда как на нужды медицины направили лишь около 35% средств этого фонда. Направили, но не освоили.

"Мы приняли ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы облегчить бремя экономического кризиса", — сообщает Денис Шмыгаль. Однако этих мер либо недостаточно, либо же они оказались неэффективными. Как не было эффективным и сотрудничество с МВФ в течение 2020 года — шли отдельные дискуссии, а очередного денежного транш страна так и не получила.

Из позитивного — отсутствие долгов по выплате пенсий и зарплат бюджетникам, вовремя разработанный проект госбюджета-2021, регулярные выпуски ОВГЗ Минфином для покрытия нужд бюджета, решение некоторых вопросов энергетического комплекса, работа над цифровизацией. Однако в период коронакризиса этих достижений слишком мало.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Средняя оценка: 8

Фото: Getty Images

Министр иностранных дел реализовал несколько успешных инициатив по европейскому направлению в рамках "Восточного партнерства". Среди успехов эксперты называют визит Владимира Зеленского в Великобританию и подписание там документов о взаимном сотрудничестве, а также укрепление союза Украины с Турцией. По мнению Владимира Горбача, среди достижений Кулебы — получение нашей страной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Министр иностранных дел уверенно проявил себя и в трудные часы пандемии коронавируса. Так, Украина эвакуировала более 100 тыс. граждан из-за границы в марте 2020 года, когда по всему миру вводили локдаун. МИД во главе с Кулебой также занял твердую позицию в вопросах урегулирования конфликта с Ираном после трагедии со сбитым самолетом МАУ в январе текущего года. Украинская сторона добивается справедливого расследования случившегося.

Александр Хара работу министра оценивает позитивно, но называет ее ограниченной, потому что внешнеполитический блок по-прежнему зависит от решений Офиса президента. Эта зависимость отражается на работе министра, из-за чего, утверждает Хара, "в некоторых вопросах он недорабатывает, хотя это и не его вина".

Среди провалов министра назы­вают отсутствие успешных дей­ствий по российскому направлению, в том числе прогресса по встрече в "нор­мандском формате". Впрочем, от­вет­­ственность за переговоры с Россией на себя взял Офис президента.

В работе МИД эксперты отмечают сохранение ста­биль­ности в отношениях с важными для страны международными партнерами, в частности США, которые продолжают поддерживать Украину в вопросах обороны.

Оценивали: Александр Хара, зампредседателя правления Инсти­тута стра­те­гических черноморских исследований, Павел Климкин, экс-министр иностранных дел, Владимир Горбач, аналитик института Евро­атлантического сотрудничества.

Министр обороны Украины Андрей Таран

Средняя оценка: 4

Фото: УНИАН

На должность министра обороны Андрей Таран пришел подготовленным. В начале 2000-х был военным атташе при посольстве Украины в США, в Америке обучался по специальности "стратегия национальных ресурсов". Также Таран работал в СНБО и Минобороны, а с началом военных действий был назначен первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Впрочем, по словам опрошенных Фокусом военных экспертов, за десять месяцев работы на посту министра Таран так и не проявил себя эффективным руководителем.

"К сожалению, министр обороны из числа тех чиновников, задача которых — беречь кресло и никого к нему не подпускать", — считает Олег Жданов. По этой причине, говорит эксперт, Таран проваливает коммуникацию с обществом, создав вокруг министерства информационный вакуум. Такая позиция блокирует внедрение гражданского контроля работы ведомства.

Олег Стариков отмечает, что министр обороны окружил себя непрофессиональными заместителями, которые не справляются со своими задачами. Он считает, что по их вине происходит неисполнение бюджета Минобороны по государственному оборонному заказу.

Также до сих пор не представлена оборонная реформа. Ту, что была запущена предыдущим министром Степаном Полтораком, Таран отменил. Взамен ничего не представил.

Знаковым событием, произошедшим во время работы нового министра, эксперты называют военные учения Украины с НАТО в этом году. На пути сближения с Североатлантическим альянсом такие маневры позволяют украинским военным на личном опыте понять, что такое стандарты НАТО, к которым стремится наша страна.

Оценивали: Олег Жданов, военный эксперт, Игорь Козий, эксперт Института ев­ро­атлантического сотрудничества, Олег Стариков, военный обозреватель.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

Средняя оценка: 8

Фото: Виктор Ковальчук

Основной позитив работы министерства, возглавляемого Алексеем Резниковым, в том, что из сервисного хаба, который еще недавно занимался распределением гуманитарной и донорской помощи, оно превратилось в центр разработки внутренней политики в сферах своей компетенции. Об этом говорит Мария Золкина: "Например, ведомство подготовило новую экономическую стратегию для Донбасса". Кроме того, оно ищет решения гуманитарных проблем людей в прифронтовой зоне — инициирует открытие новых КПВВ, делает их комфортнее, вводит льготы для молодежи с оккупированных территорий при поступлении в вузы.

Резников синхронизировал внутреннюю работу по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий с переговорами на международном уровне. Благодаря этому Украина начала диктовать свою повестку дня, на которую Россия вынуждена отвечать. Пример — ввод в переговорный процесс в Минске наших представителей ОРДЛО. "Для международных партнеров Украина стала более прогнозируемой. Теперь всякого рода апокалипсические сценарии, которые приписывались команде Зеленского в виде сдачи территорий, уступок, выглядят безосновательными", — уверен Олег Саакян.

В то же время правозащитным организациям не хватает участия министерства как адвоката людей с оккупированных территорий. "Неадекватной реакция была на закрытие КПВВ в условиях ковида в направлении Крыма, — поясняет Ольга Скрипник. — Оно привело к ряду необоснованных ограничений, проблему которых пришлось решать в ручном режиме. Заметно, что министерство готово было оперативно реагировать на проблему, но попыток решить ее системно не было, хотя ситуация с ковидом будет продолжаться".

Оценивали: Мария Золкина, аналитик фонда "Д­емо­кратические инициативы имени Илька Кучерива", Олег Саакян, соучредитель платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", Ольга Скрипник, глава ОО "Крым­ская пра­во­защит­ная группа".

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Средняя оценка: 8

Фото: Getty Images

В 2020-м Авакову удалось не просто поменять статус с "временного" министра на "постоянного", но стать тем членом правительства, которого невозможно отстранить от должности без согласия многих участников политического процесса. "Любая попытка в ВР проголосовать за его отставку бесперспективна без консенсуса нескольких фракций. Но оппозиции выгодно оставлять министра как противовес президенту, поэтому шансов на увольнение очень мало", — говорит Евгений Крапивин.

"Менять министра в сложившейся ситуации крайне рискованно, особенно в период пандемии. Это понимают и в Офисе президента", — уверен Владимир Фесенко. Арсен Аваков с начала эпидемии говорил о необходимости ввести строгий карантин и просил для его контроля расширить полномочия полиции. "Постковидные протесты нарастают, кто-то должен обеспечивать стабильность системы. В этом смысле МВД — надежный институт. У министра есть влияние и конкретные результаты, в том числе по заграничной активности", — отмечает Фесенко, имея в виду роль Авакова в успешном освобождении из итальянской тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива.

Впрочем, это дело — не только победа министра внутренних дел. "Министр умалчивает, что расследование убийства Андреа Рокели и Андрея Миронова под Славянском в 2014 году почти год пролежало мертвым грузом. Если бы министр включился ранее, возможно, никакого процесса в Италии не было бы", — допускает Ольга Решетилова. Отметим, что полиция расследует это дело с 2019 года, до этого оно находилось в СБУ.

Хотя ныне Аваков остается стабильным и "эффективным" с позиции украинской политики, внутренние проблемы ведомства решаются куда менее решительно. Например, тормозится реформа полиции.

Оценивали: Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ, Владимир Фесенко, политолог, Ольга Решетилова, координатор Медийной инициативы за права человека.

Министр юстиции Денис Малюська

Средняя оценка: 5

Фото: Виктор Ковальчук

"Зеленый или розовый?" — этим вопросом задавались пользователи соцсетей вместе с министром Денисом Малюськой, когда тот выбирал костюм. За год чиновник запомнился активной коммуникацией в "Фейсбуке". Он постил не только фото из магазинов, но также из платных камер в СИЗО, которые по его инициативе открылись в изоляторах. "Отчеты за поступления [от тех, кто платит за камеры повышенной комфортности] — публичны, а вот порядок использования средств непонятен, — говорит Татьяна Козаченко. — Фактически государство зарабатывает на том, что не обеспечивает на должном уровне соблюдение стандартов содержания задержанных". Все это происходит в рамках задекларированной большой реформы пенитенциарной службы, которая необходима, но этот вопрос — не единственно острый. "Работа Антирейдерской комиссии стала более открытой, но не идеальной. Минюст до сих пор не может усовершенствовать процедуры, чтобы отлаженный порядок заменил репрессированный способ "закручивания гаек", — продолжает Козаченко.

Кроме того, ведомство Малюськи должно заниматься судебной реформой. Об этом напоминает Михаил Жернаков. Потому что Кабмин, а не Офис президента ответственен за внедрение меморандума с МВФ, в котором такое требование указано. "Мы знаем, что разработан законопроект. Он предусматривает реформу Высшего совета правосудия с привлечением международных экспертов и представителей общественности. Но из-за отсутствия подписи министра документ не выносят на заседание правительства", — объясняет тот.

Оценивали: Михаил Жернаков, эксперт по судеб­ной реформе Реанимационного пакета реформ, Татьяна Козаченко, адво­кат, экс-глава Де­пар­тамента по во­просам люс­тра­ции при Мин­юсте, Надежда Волкова, директор Украин­ской юри­ди­чес­кой кон­суль­та­тив­ной группы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина

Средняя оценка: 7

Фото: Кирилл Чуботин

В Кабмин Ольгу Стефанишину назначили летом 2020-го. До этого она два года проработала генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Привлечение Стефанишиной в пра­ви­тельство в экспертных кру­гах восприняли положительно. Глав­ными ее достижениями называют проведение Саммита Украина — ЕС в октябре 2020-го в Брюсселе, а также старт пересмотра условий Соглашения об ассоциации с ЕС и переговоров о "промышленном безвизе". В случае реального успеха на этом направлении для многих украинских товаров увеличат квоты или вообще их отменят.

"Сегодня мы можем говорить о том, что в непростых переговорах с ЕС офису Ольги удалось поставить важный вопрос, связанный с обновлением приложений к Соглашению об ассоциации, — говорит Ирина Сушко. — Можно назвать достижением то, что этот вопрос сегодня на повестке дня. Кроме этого ведется активная работа, связанная с цифровой повесткой дня и интеграцией в энергетические рынки ЕС".

Также эксперты отмечают значимость Ольги Стефанишиной в деле интеграции Украины в НАТО, которую вице-премьер реализовывает совместно с Офисом президента и Министерством иностранных дел. Стефанишину называют командным игроком, которому удалось выстроить диалог со всеми ветвями власти.

Работой Стефанишиной довольны не все. Тарас Чорновил считает, что чиновница — совсем не самостоятельна. Она полностью подотчетна верхушке власти, поэтому выполняет все поставленные перед ней указания. Но, на самом деле, в работе вице-премьера практически не нуждаются. По мнению Чорновола, человека на эту должность поставили для того, чтобы создать видимость евроинтеграции. Поэтому говорить об успехах Стефанишиной он не осмеливается, так как она совершенно не влияет на принятие стратегических решений.

Оценивали: Ирина Сушко, исп. директор "Ев­­ро­­пы без барье­ров", Сергей Солодкий, первый замди­рек­тора Центра "Новая Европа", Василий Мирошниченко, партнер компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas, Тарас Чорновил, экс-первый зам­председателя Ко­ми­тета ВР по иностранным делам.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский

Без оценки

Фото: Getty Images

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Кабмин создал в июле 2020 года, назначив руководителем Олега Уруского, который прежде работал замгендиректора Укроборонпрома и председателем Государственного космического агентства Украины.

Среди основных задач министерства — формирование и реализация военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе, в сфере государственного оборонного заказа и космической деятельности. Получается, что созданное ведомство взяло под контроль часть госпредприятий. Многие экономические эксперты считают, что Кабмин зря основал эту структуру. "Смысла в существовании такого министерства нет. Единственная реальная функциональность – оборонпром, но ее могло бы покрывать Минэкономразвития с профильным замминистра и департаментом. Думаю, при следующем переформатировании правительства его ликвидируют, как это произошло с Мининформполитики", — уверен Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Пока министерство на этапе формирования, Олег Уруский проводит встречи и переговоры. Например, в сентябре он встретился с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, который сообщил, что Израиль заинтересован развивать сотрудничество с Украиной. А в октябре Уруский сообщил, что наша страна ищет площадку для турецкой компании Bayraktar, которая решила разместить в Украине производство беспилотников.

Нет оценки в связи с малым стажем работы министерства.

Министр финансов Сергей Марченко

Средняя оценка: 6

Фото: Кирилл Чуботин

Пост министра финансов ­Сергей Марченко занял 30 марта 2020 года в период жесткого карантина и нарастания кризиса. Однако с рядом задач справился успешно. В их числе Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital, называет привлечение транша МВФ в июне и размещение евробондов.

"На внутреннем рынке выход нерезидентов из ОВГЗ не способствует успешному привлечению инвестиций, как в 2019-м, но и здесь результат работы неплох", — отмечает успехи министерства Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Зато в бюджетной и налоговой политике работа министерства не безупречна. Как отмечает Дарина Марчак, руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления КSE, Минфину не удается противостоять политическому давлению, цель которого — увеличить расходную часть бюджета без определения источников компенсации его дефицита. Предыдущие министры сдерживали этот натиск лучше. Вячеслав Черкашин, эксперт группы "Налоговая реформа" РПР, также заявляет о фиаско министра и самоустранении от формирования налоговой и таможенной политики.

По мнению Виктора Шулика из РА IBI-Rating, в этом вопросе не все зависит от Минфина, а то, что зависит, зачастую под контролем украинского политикума и крупного бизнеса. А еще тень на Минфин бросает нерациональное использование фонда борьбы с COVID-19. Хотя здесь, конечно, речь идет о коллективной ­безответственности Кабмина и Офиса президента.

Оценивали: Инна Звягинцева, аналитик Adamant Capital, Тарас Котович, аналитик ICU, Дарина Марчак, руководитель Центра KSE, Виктор Шулик, директор депар­тамента уп­рав­ле­ния IBI-Rating, Вячеслав Черкашин, эксперт группы "Налоговая реформа".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко

Средняя оценка: 5

Фото: Кирилл Чуботин

Игорь Петрашко в марте 2020 го­да возглавил одно из важнейших ведомств страны, перейдя на госслужбу из бизнеса — до этого был замгендиректора холдинга "Укрлендфарминг" (принадлежит латифундисту Олегу Бахматюку). Среди своих основных задач Петрашко называл создание решений для роста ВВП. Однако в течение 2020 года министерство не достигло особых успехов. Отчасти тому виной коронакризис. По прогнозу НБУ, за 2020 год ВВП страны упадет на 6%, а в МВФ прогнозируют минус 7,2%.

Среди минусов работы министерства эксперты называют отсутствие внятных инициатив, пассивность в привлечении инвестиций. "С каждым годом поступает все меньше прямых инвестиций. Сейчас этот тренд не только связан с коронакризисом и непривлекательным инвестклиматом, но с асимметричными взаимоотношениями министерства с внешними партнерами, отсутствием у него эффективных инструментов взаимодействия с инвесторами, инвестпрограмм", — говорит аналитик МЦПИ Егор Киян. Вменяют министерству в вину и то, что ведомство сосредотачивает усилия больше на аграриях, в то время как "промышленный безвиз" не решен, а импорт превалирует над экспортом.

Среди плюсов работы министерства эксперты, к которым обратился Фокус, называют диалог с бизнесом. Исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко отмечает плодотворное сотрудничество с заместителями министра, с которыми ассоциация отрабатывает множество важных изменений по вопросам рынков зерна, кормов, ветмедицины и защиты прав потребителей.

Оценивали: Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА, Егор Киян, аналитик МЦПИ, Анатолий Амелин, директор экономпрограмм Украинского института будущего, Дмитрий Боярчук, испол­нительный директор CASE Украина.

Вр. и. о. министра энергетики Ольга Буславец

Средняя оценка: 5

20 ноября Кабмин уволил вр. и. о. министра энергетики Ольгу Буславец. Управлением энергосектора занялся ее заместитель Юрий Бойко. Напомним, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что Буславец уволят, если докажут лобби в пользу Рината Ахметова. Фокус оценивает ее работу с апреля 2020 года.

До прихода на должность и. о. министра Ольга Буславец возглавляла Директорат энергетических рынков при Минэнергоугля, а всего посвятила госслужбе 15 лет. По мнению Дмитрия Марунича, в энергетике страны — сис­темный кризис. В частности, это касается обязательств перед Энергоатомом, которому государство задолжало более 23,5 млрд грн, производителями "зеленой" энергетики и шахтерами. Марунич также отмечает, что объемы добычи угля падают.

А вот Василий Котко, глава Энергетической ассоциации Украины, считает, что при Буславец министерство действовало более прагматично и профессионально, чем прежде, хотя практических шагов по реформированию той же угольной отрасли он не видит. При этом эксперты, с которыми пообщался Фокус, говорят, что точечные попытки преобразований есть. "Буславец взяла на себя ответственность и весной сформировала баланс производства и потребления электроэнергии всеми видами генерации, участвовала в решении вопроса долгов перед шахтерами", — подчеркивает Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий. Ее низкую эффективность в роли руководителя министерства он связывает с тем, что многие кризисные вопросы в отрасли требуют политических решений на уровне правительства, поэтому самостоятельно с ними справиться Буславец была не в силах.

Оценивали: Дмитрий Марунич, энергоэксперт, Сергей Фурса, энергоэксперт, Василий Котко, президент ЭАУ, Геннадий Рябцев, директор спецпрограмм НТЦ "Психея", Юрий Корольчук, эксперт ИЭС.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Средняя оценка: 6

Фото: УНИАН

Одно из достижений Мининфраструктуры в 2020 году — дорожное строительство. Однако это направление находится под контролем у президента в рамках "Большой стройки" и мало связано с работой Владислава Криклия.

В Комитете по логистике ЕБА в числе положительных действий министерства называют введение электронного бронирования разрешений на международные грузовые перевозки, реализацию концессионных проектов в морских портах, программу безопасности движения. "Совместно мы работаем над внедрением реформ. Речь идет о законопроекте "О внутреннем водном транспорте", методике портовых сборов, порядке компенсации инвестиций", — говорит Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Яника Мерило, советник министра цифровой трансформации, позитивно оценивает установку камер автоматической фиксации скорости на дорогах, а также WIM (систем динамического взвешивания транспорта).

Но не все так гладко в работе Криклия. Владимир Шульмейстер, директор программы "Инфраструктура будущего" УИМ, критикует министерство за провалы в кадровой политике, отсутствие стратегии и плохое реагирование на вызовы. Он говорит, что Украина оказалась единственной страной в Европе, где не разработана антикризисная программа для авиаотрасли. "Также не началась реформа управления морскими портами, они остались рассадниками коррупции, как мелочной (с участием депутатов, бандитов, политиков), так и крупной в интересах олигархов", — продолжает Шульмейстер, добавляя, что масштабной коррупция остается и в Укр­зализныце.

Оценивали: Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА, Яника Мерило, советник министра цифровой трансформации, Владимир Шульмейстер, директор программы Украинского института будущего (УИМ).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Средняя оценка: 3

Фото: Кирилл Чуботин

Предполагалось, что главным вызовом для Минздрава в 2020 году станет второй этап реформы системы здравоохранения, но все пошло не по плану. Эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу правительства и стала непростым испытанием для трех глав министерства, которые сменяли друг друга: Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова. Ошибки первой еще можно списать на то, что к атаке коронавируса никто не был готов, но в течение года ситуация так и не стабилизировалась. "У нас до сих пор не хватает медицинского персонала и лабораторий для проведения тестирования. Из-за этого больные неделю ждут результата из государственных лабораторий", — комментирует Юрий Андреев.

Все ресурсы системы здравоохранения кинули на борьбу с коронавирусом, в итоге практически без помощи остались люди с другими заболеваниями, отмечают эксперты. Как отмечает Инна Иваненко, не справился Минздрав и с государственной закупкой лекарств. В начале года Скалецкая не смогла вовремя запустить необходимые процедуры. Емец же сконцентрировал все внимание на попытках сместить Арсена Жумадилова, возглавляющего госпредприятие по медицинским закупкам. В итоге процесс стартовал лишь в начале лета, а часть закупок началась только осенью. Из-за этого пациенты с онкологией, туберкулезом, орфанными заболеваниями остались без лекарств.

В конце октября появилась другая проблема: Максим Степанов решил вернуть Минздраву функцию управления медзакупками. Два года назад профильное госпредприятие создали как раз для того, чтобы сделать все процедуры максимально прозрачными, и теперь министерство сможет менять технические требования к товарам на свое усмотрение.

Оценивали: Инна Иваненко, исп. директор "Па­циенты Ук­раи­ны", Дмитрий Шерембей, глава "Все­ук­раинской сети людей, жи­ву­щих с ВИЧ/СПИД", Юрий Андреев, глава "За транс­план­та­цию", Максим Трембанчук, ди­рек­­тор по раз­­­ви­­тию "Все­ук­ра­ин­ско­го совета реа­ни­ма­ции".

Вр. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет

Средняя оценка: 5

Фото: Кирилл Чуботин

За последний год Министерство образования и науки пережило массу потрясений. В первую очередь это весенний жесткий карантин и необходимость организовывать дистанционный учебный процесс для школьников и студентов. Параллельно в 2019–2020-х годах сменилось три министра: после Анны Новосад и Любомиры Мандзий министерство возглавил Сергей Шкарлет. Эти внешние и внутренние факторы сказались на эффективности МОН и его взаимодействии с учебными заведениями.

Среди главных провалов года Алена Парфенова называет оторванную от реальности и несвоевременную коммуникацию со школами. К примеру, лишь в середине октября министерство опубликовало обновленное Положение о дистанционном образовании, хотя необходимость в нем возникла еще весной. Точно так же министерство опаздывает с финансированием и утратило инициативу в этом вопросе. Лишь в октябре разрешили использовать остатки образовательной субвенции на закупку индивидуальных средств защиты, причем МОН сделал это только по настоянию парламента.

По мнению экспертов, основные успехи министерства образования — законодательные. В начале года принят Закон о полном общем среднем образовании, а также документы о реформировании высшего образования. Наконец-то приняли новый Стандарт базового образования, а это означает, что курс на реформирование школ продолжится. "Но сейчас у министерства нет стратегического видения развития образования", — считает Владимир Бахрушин. Действительно, разработка Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021–2030 гг. стартовала только в августе. Николай Скиба отмечает, что качество стратегии низкое, поскольку группа разработчиков отказалась от концептуальных изменений в этой отрасли.

Оценивали: Алена Парфенова, соос­новательница "Батьки SOS", Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего, Владимир Бахрушин, член Национальной команды экс­пер­тов по ре­фор­ми­рованию высшего образования.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Средняя оценка: 7

Фото: Кирилл Чуботин

В 2020 году Министерство цифровой трансформации фонтанировало проектами. Многие из них имеют непосредственное отношение к решению организационных проблем, связанных с пандемией коронавируса и карантинными мерами. Консалтинговые зоны для поддержки предпринимателей онлайн и офлайн, мобильное приложение для мониторинга самоизоляции, перевод административных процессов в дистанционный режим, множество образовательных сериалов, призванных повысить уровень компьютерной грамотности населения. Галина Петренко особенно отмечает полезность приложения "Дія". Если раньше оформление новых записей в Классификаторе видов экономической деятельности отбирало у предпринимателей уйму времени, то теперь это можно сделать онлайн.

Многие программные продукты, необходимые для реализации этих проектов, написаны на условиях pro bono, то есть бесплатно, и в сжатые сроки. Разработчики работали ради престижа. Впрочем, то, что делается быстро и бесплатно, редко обходится без недоработок. Приложения для пользования государственными услугами онлайн часто критикуют за ошибки. В первую очередь это касается приложения "Дій вдома", предназначенного для мониторинга самоизоляции.

Иногда тотальная автоматизация важных административных процессов без отработанного механизма оперативного устранения неполадок создавала просто анекдотичные ситуации. К примеру, в системе автоматического администрирования НДС была недоработка, позволявшая регистрировать фейковые накладные и получать налоговый кредит по сделкам, никогда в действительности не проводившимся. Сотрудники налоговой службы видели это, но повлиять на действия автоматизированной системы не могли.

Одним из самых важных направлений Минцифры в 2020 году было упорядочение государственных реестров и совершенствование системы защиты ведомственных баз данных от несанкционированного доступа. Незащищенность информации стала причиной нескольких крупных медийных скандалов.

Оценивали: Денис Алейников, один из авторов концепции "Парка высоких технологий" в Минске, управляющий партнер компании "Алейников и партнеры", Галина Петренко, директор общественной организации "Детектор Медиа", Виктор Евпак, лидер команды стартапа Kidslox.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Средняя оценка: 8

Фото: Getty Images

В ситуации коронакризиса кино­­отрасль оценила демарш Алек­сандра Ткаченко, когда он единственный из министров выступил против карантина выходного дня. "Ткаченко активно отстаивает интересы киноотрасли. Выступает на всех заседаниях Кабмина, пытаясь донести там важную информацию, — говорит Наталья Байдан. — И вообще, на рассмотрении парламента сейчас много законопроектов, которые должны способствовать приходу иностранных компаний на кинорынок и облегчить условия для отечественных. Параллельно он пытается вникнуть в нюансы работы музеев — государственных и коммерческих, теат­ров и т. д."

"Ткаченко недавно на своей должности, но я вижу мо­ти­вацию и желание что-то сделать. К примеру, его акции "Культур­ные диалоги", другие инициативы", — дополняет Ирина Буданская, со­уч­ре­ди­тель фестиваля Bouquet Ky­iv Stage.

Однако эксперты считают, что структура Министерства культуры неэффективна, а ключевая проблема ведомства — слабая информационная политика. В частности, это касается слабого противодействия российской пропаганде на оккупированных территориях и в районе ведения боевых действий на Донбассе.

В конце ноября министр, как сопредседатель оргкомитета, объявил результаты конкурса на лучший Большой герб Украины, которые вызвали неоднозначную реакцию и критику в обществе.

Оценивали: Наталья Байдан, гендиректор сети кинотеатров "Планета Кино", Ирина Буданская, соучредитель фестиваля Bouquet Kyiv Stage, Александр Красовицкий, гендиректор издательства "Фолио".

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна

Средняя оценка: 5,5

Фото: Кирилл Чуботин

Опрошенные Фокусом эксперты позитивно оценивают усилия Марины Лазебной по продолжению пенсионной реформы, замороженной с 2004 года. "Впервые Минсоцполитики стало активным субъектом внедрения накопительного уровня пенсионной системы, реальным агентом изменений, предлагающим современные решения проблемы пенсионного обеспечения", — отмечает Елена Сотскова, председатель Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Но в других направлениях работы эксперты не видят особых достижений. В частности, в "Украинской сети за права ребенка" отмечают, что министерство так и не стало лидером в сфере защиты прав ребенка и семейной политике, а сотрудничество с общественными организациями в этом направлении носит формальный характер.

Олег Пендзин, исполнительный директор ЭДК, считает, что Минсоцполитики прилагает недостаточно усилий для защиты граждан и не проявляет активности в этом вопросе, поэтому более 150 выплат, в том числе социальных, остаются привязанными к заниженному прожиточному минимуму.

"В реагировании на вызовы успехов мало — отсутствуют адекватные программы социальной поддержки категорий граждан, страдающих от негативных последствий карантина. Министерство действует без стратегии развития", — заключает Павел Розенко, экс-министр соцполитики Украины.

Оценивали: Дарья Касьянова, глава правления "Украинская сеть за права ребенка", Олег Пендзин, исп. дир. "Эконо­ми­ческого дискус­сионного клуба", Павел Розенко, экс-министр соцполитики, Елена Сотскова, председатель Совета УААПФ.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский

Средняя оценка: 4

Фото: Кирилл Чуботин

В первом полугодии 2020 года ведомства, которое бы занималось проблемами окружающей среды, фактически не существовало. С осени 2019-го министерства энергетики и экологии объединили, и этот опыт эксперты единогласно называют провальным, поскольку вопросами окружающей среды новосозданное Минэко­энерго поч­ти не занималось. В итоге две сферы снова разделили, и в июне ­2020-го появилось новое Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как рассказали Фокусу эксперты, министерство запустило целый ряд законодательных инициатив, проектов в разных сферах защиты природы, но до их реализации еще далеко. Среди таких позитивных инициатив Наталия Гозак отмечает, в частности, начало реформирования лесной отрасли. Министерство разрабатывает Стратегию управления лесами Украины до 2035 года, согласно которой планируется увеличить лесной фонд на 2%, до 18% — территории страны. Елена Кравченко наблюдает активное участие команды министерства в разработке важных для отрасли документов: рамочного закона об управлении отходами, а также законопроектов о промышленных отходах, климатических изменениях. Любовь Колосовская говорит, что министерство стало более открытым для диалога с общественностью, в то же время оно не обладает ощутимым влиянием. К примеру, если та или иная компания берет плату за утилизацию опасных отходов, но не делает этого, то максимум, что может сделать министерство, — выписать мелкий штраф, и в целом это ситуацию не спасает.

Также эксперты отмечают, что инициативы ведомства растянуты во времени, часто запускаются с опозданием в несколько лет, и поэтому вряд ли нас ждут ощутимые результаты в ближайшем будущем. Экологическая повестка по-прежнему для руководства страны не в приоритете. Об этом свидетельствуют, в частности, минимальные расходы на защиту окружающей среды в госбюджете на 2021 год и проблемы с финансированием системы мониторинга качества воздуха, хотя Украина обязалась сделать это еще несколько лет назад.

Оценивали: Наталия Гозак, исполнительный директор органи­зации "Екодія", Елена Кравченко, исполнительный директор органи­зации "Екологія Право Людина", Виктория Норенко, глава организации "Екологічний стандарт", Любовь Колосовская, основательница организации "Батарейки, здавайтеся!".

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Средняя оценка: 3

Бывший заместитель начальника Генштаба, а до этого командующий войсками территориального управления "Север" получил министерский портфель 4 марта. Вероятно, Сергей Бессараб еще не совсем освоился в системе исполнительной власти. Все-таки управление государственным ведомством "на гражданке" существенно отличается и от командования войсками, и от штабной работы.

"Со стороны Сергея Бессараба поддержки ветеранам пока не чувствуется, но однажды я пересекалась с его заместителем Александром Порохом, и он действительно прилагал усилия, чтобы помочь. Порох — бывший комбат, получил шесть контузий и по собственному опыту знает, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшись на мирную землю. Не будь его, я сказала бы, что Министерства по делам ветеранов будто и вовсе не существует", — говорит Наталья Воронкова.

"Я не слышала ни одного позитивного ветеранского отзыва о работе Минвета, — отмечает Наталья Хазан. — У ветеранов огромное количество вопросов, проблем и потребностей, с которыми они не знают, куда идти. Отдельная тема — это семьи погибших и пропавших без вести, Минвет никак ими не занимается".

Справедливости ради отметим, что некоторые государственные программы, разработанные при участии ветеранского министерства, могли бы принести немало пользы, если бы реализовались. Чего стоит бюджетная программа приобретения доступного жилья. Но она так и не получила финансирования, поскольку за выделение средств отвечали другие ведомства.

Оценивали: Елена Лысенко, руководитель направления ОО "Юридична Сотня", Наталья Воронкова, лидер ОО "Волон­тер­ская сотня. Госпиталь", Наталья Хазан, со­ос­но­ва­тель­ница музея "Громадський подвиг Дніпро­петровщини у подіях АТО".

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Средняя оценка: 7

До назначения в правительство Алексей Чернышов работал главой Киевской облгосадминистрации, где занимался вопросом децентрализации.

Опрошенные Фокусом эксперты утверждают, что с этим заданием он успешно справляется и на уровне страны — в частности, приняты все ключевые законы для развития местного самоуправления. Также министерство Чернышова в рамках административной реформы сформировало новые громады и районы. И хотя на местах, по словам Александра Сергиенко, не все этим довольны, саму реформу он называет нужной и качественной.

Юрий Ганущак из Института развития территорий с такой оценкой не согласен. Считает, что министр децентрализацией не занимается, а основные законы для этого писали народные депутаты. Те, что предлагало министерство, по его совам, были низкого качества, что свидетельствует о недостаточной компетентности главы ведомства.

В то же время в профильных кругах работу Чернышова ценят за отсутствие коррупционных скандалов вокруг его персоны, хотя вопросы, которыми он занимается, конфликтные. Александр Слобожан отмечает, что министр наладил диалог с местным самоуправлением. Сам Чернышов рассказывает, что если и сталкивается с недовольством, то для него это "еще одно напоминание о проб­лемах, которые необходимо решить".

Одна из таких — реформа Государственной строительно-архитектурной инспекции (ГАСИ). В команде президента давно хотят ликвидировать этот орган, но из-за отсутствия идей, как это сделать правильно и чем заменить, реформа откладывается.

Оценивали:

Юрий Ганущак, директор Института развития территорий, Александр Сергиенко, директор аналитического центра "Институт города", Александр Слобожан, исполнительный директор "Ассоциации городов Украины".

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт

Средняя оценка: 7

Олимпийский призер и заслуженный тренер Украины Вадим Гутцай возглавил Министерство молодежи и спорта в марте текущего года. По словам представителей спортивной отрасли, за это короткое время Гутцайт хорошо себя зарекомендовал.

Среди достижений называют открытие Всеукраинского мо­ло­­дежного центра и передачу в управление министерству украинского центра спортивной медицины. Также по всей стране активным ходом идет реконструкция и строительство спортивных объектов — 154 введены в эксплуатацию в этом году.

По мнению Вадима Костюченко из Украинской ассоциации футбола, Гутцайт возглавил ведомство в трудные для спорта времена. "Перенос Олимпиады и Евро-2020, отмена внутренних и других международных соревнований, новые сложные условия подготовки спортсменов, связанные с карантинными ограничениями, – это реалии, в которых функционирует профильное министерство. В то же время все наши совместные программы, а это поддержка молодежной сборной, а также национальной женской сборной по футболу, продолжаются", — говорит Костюченко. Среди важных достижений министерства он называет высокий уровень проведения матчей Лиги наций во Львове и Киеве: поединки против Германии и Испании.

Однако министр, считают эксперты, сконцентрировал внимание только на спорте. "Вадим Гутцайт на министерской должности не обеспечивает развитие молодежной среды, — объясняет Лидия Фесенко. — По состоянию на сегодня крупнейшие молодежные организации Украины — Украинская ассоциация студентов, Ассоциация молодежных центров Украины, Фонд региональных инициатив и другие — не получают институциональной поддержки, не приобщены к принятию решений, хотя являются главными стейкхолдерами. Соответственно, возникают вопросы к демократичности, прозрачности процессов и стратегии развития данной сферы в Украине".

Оценивали: Валерий Сушкевич, глава Национального комитета спорта инвалидов Украины, Вадим Костюченко, первый вице-президент Украинской ассоциации футбола, Лидия Фесенко, член правления Национального Украинского молодежного объединения.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

Без оценки

Фото: Getty Images

Олег Немчинов попал в правительство по квоте премьера Дениса Шмыгаля, с которым они знакомы со времен совместной работы во Львовской обладминистрации в 2009–2010-х годах. Его назначение весной текущего года на новую должность сопровождалось скандалом. Журналисты выяснили, что в 2019-м во время выборов президента Немчинов активно агитировал в соцсетях за бывшего главу государства Петра Порошенко. Тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского будущий чиновник назвал "резидентом", намекая на сотрудничество Зеленского с Россией, а избирателей кандидата окрестил "верующими в пришествие Голобородько".

Все это не помешало Олегу Немчинову получить должность в правительстве. Став министром без портфеля, он извинился перед "слугами" и Зеленским за оскорбительные комментарии, пояснив, что в 2019 году переживал за свое будущее, поэтому так реагировал на перемены в стране.

В отличие от своего предшест­вен­ника, бизнесмена Дмитрия Ду­­би­ле­та, который запомнился ини­­циа­ти­вой циф­ровизировать бю­ро­кра­ти­чес­кие процессы в Украине, Нем­чинов менее активен в публичном пространстве. В апреле в одном из интервью министр Кабмина со­об­щил, что его основная задача — координировать дея­тельность центральных органов исполнительной влас­ти, которые находятся в подчинении правительства. Также он занимается организацией заседаний Каб­мина и налаживанием коммуникации с Верховной Радой и Офисом президента.

Не оценивали по причине отсутствия у него министерского портфеля и в связи с этим невозможности про­анализировать личное влияние министра на процессы в стране.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов

Средняя оценка: 4

Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины все еще не спецслужба, сконцентрированная на контрразведке, а орган, который проводит досудебное расследование, ищет коррупционеров в регионах и взвешивает автотранспорт на дорогах Украины. "К эффективности такой работы вопросов много, — отмечает Елена Щербань. — Например, нардеп Андрей Деркач, которого правительство США официально назвало российским агентом, работает в парламенте, а СБУ вопросов ему не задает. В то же время экономическая контрразведка известна скандалами о злоупотреблении".

Эксперты замечают, что внешне у СБУ все красиво: новый логотип, стабильное информирование общества о задержаниях. Но на самом деле внутри служба работает на "программном обеспечении" 1980-х годов, как в КГБ. "Результат, который дает СБУ, — только 30% от того, что циркулирует. Все остальное — не успели, не согласовали, не подписали. Очень бюрократическая структура. К тому же все те люди из СБУ, которые были фигурантами журналистских расследований, продолжают работать на своих местах или получили повышение. Поэтому первое, что надо менять, — внутренне отношение к службе", — говорит Иван Ступак.

Но реформировать СБУ нелегко. По словам опрошенных Фокусом экспертов, в первую очередь из-за позиции ее главы Ивана Баканова. "Он ведет себя как друг президента, которому разрешено немного больше, чем всем", — поясняет Ступак. Напомним, в прошлом глава СБУ — бизнес-партнер Владимира Зеленского, руководил "Студией Квартал 95". Справедливости ради отметим, что Баканов никогда и не позиционировал себя как реформатор. "Ему скорее удобно оставить все как есть, лишь где-то подстроить под себя и под Офис президента — СБУ всегда была "скальпелем" в руках главы государства", — уверен Александр Леменов.

Оценивали: Александр Леменов, главный эксперт StateWatch, Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ, консультант Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко

Средняя оценка: 7

Реформы НБУ последних лет и последовательная политика нового руководителя центробанка Кирилла Шевченко, который сменил на этом посту Якова Смолия, заслужили высокую оценку экспертов.

Игорь Тихонов, председатель прав­ле­ния Кредитвест Банка, на­по­ми­нает, как до эпохи COVID-19 НБУ настаивал на создании банками пла­на восстановления в кризис. С на­ча­лом эпидемии финучреждения ус­пеш­но стали работать по этим пла­нам.

"Реакция НБУ на пандемию была быстрой и результативной, благодаря чему удалось сохранить финансовую стабильность, — продолжает Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт "CASE Украина". — В марте и апреле НБУ ослабил часть банковских регуляций, что на финансовую стабильность не повлияло, но позволило банкам быстро справиться с первой волной кризиса".

Новый руководитель Нацбанка сохраняет верность вектору, заложенному после Евромайдана. Позитив — таргетирование инфляции, гибкий обменный курс, независимая монетарная политика, сохранение учетной ставки на уровне 6%.

Как отмечает Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, новое руководство озвучивает то, что хотят слышать иностранные инвесторы, но того доверия, которое было ранее, еще не завоевало.

"Нацбанк после смены руководства в целом сохранил последовательность политики, — говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС. — Но попытки нового главы НБУ вопреки закону сформировать в правлении свою команду, а также агрессивная позиция Совета НБУ пошатнули доверие к НБУ как институту".

Оценивали: Глеб Вышлинский, исп. директор ЦЭС, Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, Евгений Дубогрыз, ассо­циированный эксперт "CASE Украина", Игорь Тихонов, председатель правления "Кредитвест Банка".

И. о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский

Средняя оценка: 7

Нынешний год для Нацслужбы здоровья прошел в противостоянии с Минздравом. Министр Максим Степанов воспринял в штыки второй этап медреформы, реализуемой НСЗУ, так что сотрудничество между ведомствами не задалось. Глава министерства раскритиковал тарифы по программе медицинских гарантий. Часть экспертов соглашается, что расценки на оказание медуслуг действительно низкие.

Как отмечает Олег Самчук, большинство из них не соответствует реальной стоимости лечения. Врач надеется, что в дальнейшем в тарифы включат затраты на расходные материалы, чего сейчас нет. "К примеру, тариф по инфаркту предусматривает установку лишь одного стента, хотя в действительности пациентам необходимо два или три", — комментирует Самчук. Такую финансовую политику НСЗУ эксперты объясняют бюджетными ограничениями: в 2020 году на программу медицинских гарантий заложили меньше 3% ВВП.

По словам Юрия Жигарева, Нацслужба законтрактовала большинство украинских больниц, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, благодаря чему медучреждения своевременно перечислили деньги на лечение. В то же время медики первичного звена не получают доплат за работу с ковидными пациентами. Об этом говорит эпидемиолог Андрей Александрин: "Несмотря на то что большинство случаев ведется семейными врачами, дополнительных денег за это им не выплачивают, и это нечестно". У эпидемиолога есть претензии к тому, как НСЗУ контрактует больницы. К примеру, одно из обязательных условий для подписания договора — наличие у медучреждения программы инфекционного контроля. При этом в Нацслужбе здоровья нет соответствующих критериев качества таких программ.

Оценивали: Олег Самчук, гендиректор Львовской клинической больницы скорой медпомощи, Владимир Красеха, главврач Вознесенской мно­го­про­филь­ной больницы, Юрий Жигарев, врач-инфекционист, Андрей Александрин, глава ОО "Инфекционный контроль".

Глава Госкино Марина Кудерчук

Средняя оценка: 7

Фото: УНИАН

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что Марина Кудерчук на должности главы Госкино, несмотря на недавнее назначение, быстро включилась в работу ведомства. "Она поддержала наши проекты, защищает имидж Госкино и контролирует расход государственных средств", — говорит Юрий Горбунов. — Да, я знаю, что было много недовольных после последнего питчинга, но, ребята, не нужно предлагать заведомо провальные проекты, прикрываясь патриотизмом".

Мнение Горбунова поддерживает Наталья Байдан. По ее словам, из отобранных Госкино проектов много достойных. Это касается не только художественных, но и документальных фильмов. Эксперт отмечает, что Марина Кудерчук старается разобраться в нюансах кинопроизводства, поэтому, отвечая на критику, зачастую демонстрирует компетентность. Конфликты вокруг Госкино Байдан объясняет тем, что ведомство распределяет десятки миллионов гривен и те, кому они не достаются, вечно недовольны: "Поверьте, держать баланс, когда столько заинтересованных сторон, непросто. Ведь бюджеты фильмов огромные".

Из недостатков Кудерчук эксперты отмечают ее слабую коммуникационную политику, из-за чего игрокам кинорынка нередко приходится гадать, что по тому или иному поводу думает глава Госкино.

В остальном ее работой довольны. Хотя бы потому, что с приходом на должность не устраивала в отрасли революций, от которых киношники устали. "Уже столько за последнее время было перемен и перестроек, что хочется, чтобы все просто делали свое дело. Сценаристы писали, режиссеры снимали, артисты снимались, а чиновники способствовали этим процессам", — отмечает кинокритик Андрей Алферов.

Оценивали: Юрий Горбунов, актер, телеведущий, кинопродюсер, Наталья Байдан, гендиректор сети кинотеатров Планета КИНО, Андрей Алферов, кинокритик, креативный продюсер.