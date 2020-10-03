Стройка во время чумы. На что ушли деньги из фонда борьбы с коронавирусом

Фонд борьбы с коронавирусом Кабмин учредил в апреле, в разгар жесткого карантина. Его объем — 66 млрд грн, что по меркам украинского госбюджета — увесистый "кусок пирога", сравнимый с бюджетом на оборону или образование. Куда ушли эти деньги, рассказывает Фокус.

Фонд борьбы с коронавирусом Кабмин учредил в апреле, в разгар жесткого карантина. Его объем — 66 млрд грн, что по меркам украинского госбюджета — увесистый "кусок пирога". Для сравнения: Министерству обороны в 2020 году выделили 117,6 млрд грн, Минздраву — 115,7 млрд грн, МВД — 93,4 млрд грн, Минобразования — 43,2 млрд грн.

Направления, на которые можно расходовать средства фонда, прописаны в статье 28 закона о госбюджете. Изначально речь шла о противоэпидемических мерах, выплатах врачам, оснащении больниц. Однако в июне в закон внесли изменения, позволив использовать средства фонда на "улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения".

На покупку оборудования для приемных отделений опорных больниц из фонда выделили 5,3 млрд грн, но ничего не использовали

Решения по Фонду борьбы с COVID-19 принимает правительство. По информации Романа Ермоличева, заместителя министра финансов, обращения о выделении средств из фонда подают министерства, областные госадминистрации, другие органы власти. После этого Кабмин поручает соответствующим министерствам подготовить проект решения правительства. Документы согласовывает бюджетный комитет парламента, Минфин вносит изменения в госбюджет, средства направляют на указанные цели.

С апреля по август Кабмин принял 19 таких решений, распределили все средства фонда. Валерий Пацкан, глава Счетной палаты, рассказывает Фокусу, что бюджетный комитет не все решения правительства одобрял безоговорочно. Например, выделение средств на доплату военнослужащим и полицейским на комитете рассматривали дважды, для его согласования потребовались дополнительные расчеты и обоснования от МВД. В итоге ведомство Арсена Авакова получило из фонда 2,7 млрд грн, из которых на 22 сентября освоили почти 2,6 млрд грн (около 95%).

Более 14 млрд грн из фонда направлены Мин­здраву. Минэкономики и Минсоцполитики получили 6,9 млрд грн и 3,4 млрд грн соответственно. Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", — обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев.

Закатали в асфальт

Строительство дорог в Украине зачастую оживляется в преддверии избирательной кампании. Практически любые выборы — повод повысить активность по закатке денег в асфальт.

Кроме "коронавирусных" 35 млрд грн в текущем году на дорожное хозяйство направлено 69 млрд грн из государственного дорожного фонда и 4,4 млрд грн кредитов от международных финансовых организаций. Кроме этого, Укравтодор получил госгарантию на сумму 19,3 млрд грн для обеспечения заимствований на восстановление автодорог.

Эксперты уверены: то, что деньги фонда не освоены, говорит о неэффектив­ности работы главных распо­рядителей

В Укравтодоре уверены, что строительство дорог имеет непосредственное отношение к преодолению коронавируса. "Одной из мер по борьбе с COVID-19 и его последствиями является обеспечение людей дополнительными рабочими местами, — отвечает на запрос Фокуса Евгений Кузькин, первый заместитель главы Укравтодора. — Также важно улучшение транспортного сообщения для своевременного оказания медпомощи, расширение возможностей для широкого тестирования на коронавирус, улучшение эпидемиологической ситуации на дорогах общего пользования". Ради этого якобы и ведется "большая стройка".

В числе важных объектов, обновление которых разблокировалось благодаря деньгам из COVID-фонда, в Укравтодоре назвали автодорогу Н-23 в Днепропетровской области, одну из худших в Украине; 56 км дороги Н-16 Умань — Золотоноша в Черкасской области; 30 км маршрута Северодонецк — Станица Луганская. В Укравтодоре утверждают, что средства COVID-фонда помогут создать в дорожной и смежных отраслях около 51 тыс. рабочих мест. Только на строительство дорог дополнительно привлекли 16 тыс. работников. Впрочем, на фоне обещанных премьер-министром Шмыгалем 500 тыс. новых рабочих мест — это капля в море.

Приказано ждать

Пока Укравтодор и МВД проедают коронавирусный фонд, Мин­здрав не слишком активно использует эти средства. Из выделенных на медицину 14,3 млрд грн по состоянию на 22 сентября освоили только 519 млн (3,6%). Деньги тратили на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты. Но на 24 сентября 2020 года обещанные выплаты надбавок врачам не начаты, на это из фонда борьбы с COVID-19 выделили 5,9 млрд грн. По информации Светланы Шаталовой, заместителя министра здравоохранения, первые выплаты медработникам проведут в октябре. В целом доплаты должны получить 517,6 тыс. медиков.

Не лучше ситуация с приобретением оборудования для приемных отделений опорных больниц, на что из фонда выделили 5,3 млрд грн, но ни копейки не использовали. "Предполагалось, что эти средства будут определены в заявках 212 опорных больниц в госпитальных округах, и Минздрав после окончания ремонтов и реконструкций, за которые отвечает Минрегионстрой, передаст мед­оборудование. Сейчас мы ждем подтверждения информации от Минрегионстроя относительно готовности больниц принять оборудование и в ближайшее время начнем его закупку и поставку", — рассказывает Фокусу Светлана Шаталова. Тем временем Минрегион, ответственный за ремонт больниц, на 18 сентября полностью освоил выделенные на это 1,68 млрд грн.

СКОЛЬКО НА ДОРОГИ? Кроме "корона­вирусных" 35 млрд грн в 2020 году на дороги направлено 73,4 млрд грн

Первые партии оборудования Минздрав обещает поставить в больницы в конце октября. Это компьютерные томографы, ангиографы и эндоскопические системы. В частности, компьютерные томографы позволят определять на снимках "матовое стекло" легких — симптом COVID-19. Работе с данным оборудованием врачей на местах предстоит обучить, это начнут делать в октябре.

Ситуация с аппаратами ИВЛ туманная. Получателем бюджетных средств и заказчиком, как и в случае с закупкой другого оборудования и средств защиты, выступает госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). По словам Шаталовой, еще в мае Минздрав передал в МЗУ медико-технические характеристики для аппаратов ИВЛ. А МЗУ после неудачного аукциона предложило МОЗ увеличить ожидаемую стоимость одного аппарата ИВЛ на 126 тыс. грн. В Минздраве подсчитали, что цена аппарата тогда вырастет минимум до 630 тыс. грн и такое расходование бюджетных средств будет неэффективным. "Свою позицию мы донесли до МЗУ, где в результате отчитались об объявлении аукциона по тем же техническим и качественным параметрам, которые Минздрав выдвинул еще 1 июля. Такая замедленная работа предприятия нас откровенно беспокоит", — говорит Шаталова.

В МЗУ с Фокусом поделились своим видением ситуации. Действительно, 6 июля МЗУ объявляло тендер через ProZorro на поставку 50 ИВЛ. В аукционе участвовало шесть поставщиков, лишь двое из которых предложили товары, которые соответствовали выдвинутым техническим требованиям. Однако один из них не имел опыта поставки таких товаров, а другой не соответствовал критериям добропорядочности. Тогда МЗУ обратилось в Минздрав с предложением увеличить ожидаемую стоимость ИВЛ, чтобы расширить круг участников аукциона. В МЗУ считают, что увеличение цены можно было покрыть за счет сэкономленных денег на предыдущих закупках средств индивидуальной защиты (около 144 млн грн). Однако в Минздраве не согласились, поэтому МЗУ пришлось снова объявить два тендера на закупку ИВЛ на прежних условиях. По состоянию на 22 сентября продолжалась квалификация победителей, то есть остается невыясненным, будут ли в этом году в больницах новые ИВЛ.

По словам Романа Ермоличева, остатки средств, выделенных из коронавирусного фонда после завершения 30 дней со дня отмены действия карантина (но не позднее 31 декабря 2020 года), перечисляются Казначейством в общий фонд госбюджета. То есть не использовал — отдай обратно. Поэтому если выплаты врачам и закупки оборудования затянутся окончательно, система здравоохранения потеряет эти средства.

Проверка на дорогах

В экспертной среде ситуацию вокруг бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 оценивают критически. Во-первых, сомнения вызывает сама целесообразность его создания. "Централизация значительного объема средств, которые распределяются по решениям правительства, усиливает коррупционные риски, в частности, при финансировании мероприятий, не связанных с чрезвычайной ситуацией. Ведь при желании к последствиям пандемии можно привязать что угодно", — комментирует Валерий Пацкан из Счетной палаты.

На эти "грабли" страна уже наступала в 2008 году, когда для борьбы с экономическим кризисом создавали Стабилизационный фонд госбюджета. В 2009-м Счетная палата пришла к выводу, что распределение средств по решениям правительства было неэффективным.

Также вызывает вопросы формат распределения средств. Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации, обращает внимание на то, что центр принятия решений сформирован по коллегиальному принципу, то есть все, кому надо, участвуют в процессе, но персональных ответственных нет.

"Важно улучшение транспортного сообщения для своевременного оказания медпомощи"

Евгений Кузькин, первый замглавы Укравтодора

"То, что кассовые расходы отстают от выделения денег из фонда, говорит о неэффективности работы главных распорядителей бюджетных средств и Кабмина, — продолжает Анастасия Телетьон, экономист ЦЭС. — Они либо не вовремя утверждают необходимые решения, либо несвоевременно проводят закупки, хотя их процедура упрощена". Причем в первую очередь это касается главного распорядителя в режиме пандемии — Министерства здравоохранения.

Однако больше всего вопросов вызывает дорожное строительство за коронавирусные деньги. "Во-первых, это очередное нарушение договоренностей с международными кредиторами, которые согласились на дефицит бюджета 8% ВВП при условии, что средства COVID-фонда будут использоваться на соответствующие цели. Во-вторых, идея карантина заключалась в том, чтобы дать время на подготовку клиник к наплыву больных, но вместо этого львиная доля средств ушла на дороги", — возмущается Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.

Эксперты считают, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 фактически забрали на политический проект президента Зеленского "Большая стройка" для повышения рейтинга партии власти в преддверии местных выборов.

Юлия Проценко, эксперт по экономическим вопросам МЦПИ, подчеркивает, что в коррумпированных странах, таких как Украина, при инвестировании денег в капитальное строительство без хорошего контроля высок риск нецелевого использования и разворовывания средств.

Впрочем, все тайное становится явным. В меморандуме с МВФ прописано обязательство провести аудит COVID-фонда. Этим займутся Госаудитслужба и Счетная палата после завершения бюджетного года. МВФ вряд ли закроет глаза, если найдут нарушения. Это ставит под угрозу сотрудничество страны с фондом.

Тем временем коронавирус не отступает. С наступлением холодов эпидемиологи ожидают обострения ситуации. Это потребует дополнительных финансов. Тех самых, которые так и не освоены Министерством здравоохранения.