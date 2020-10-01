Наперегонки с антирекордами. Как Кабмин сломал адаптивный карантин

Почему украинскую статистику Covid-19 нельзя считать объективной, каким может быть реальное количество новых случаев коронавируса в сутки и зачем власти сломали собственную систему контроля эпидемии, разбирался Фокус.

За последние несколько недель в Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Несмотря на паралич системы тестирования, которая так и не смогла преодолеть отметку в 30 тыс. тестов в сутки, октябрь начался с новых антирекордов. Растет количество подтвержденных случаев коронавируса, увеличивается доля положительных ПЦР-тестов, все больше фиксируется заболевших с пневмониями.

В такой ситуации властям, конечно, стоило бы принимать какие-то меры: увеличивать мощности государственных лабораторий, размещать тендеры на тестирование, готовить больницы к наплыву пациентов, ужесточать ответственность за нарушение масочного режима и правил карантина.

Ничего этого, однако, не происходит.

Не выполнив свое обещание к середине сентября нарастить количество тестов до 30 тыс. в сутки, министр здравоохранения Максим Степанов 16 сентября возглавил список "Слуги народа" на местных выборах в Одесской области.

В тот же день, 16 сентября, Кабмин, лишившийся инструментов для адекватного анализа ситуации, поспешил избавить себя и от обременительных инструментов контроля, приняв новые правила ужесточения карантина.

При этом еще в начале сентября в интервью Фокусу глава Минздрава Максим Степанов рассказывал о том, что адаптивный карантин – это оптимальная форма, "баланс между сохранением здоровья человека и его жизненного устоя".

"Показатели заболеваемости считаются максимально объективно — это цифры. Если речь идет об области, то показатель измеряется количеством заполненных коек в больницах, в случае с городом — количеством вновь выявленных случаев заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Всем понятно, что, если за последние 14 дней количество заболевших возросло, значит, есть проблема и на это нужно реагировать. Один из механизмов (помимо оказания медпомощи) — сдерживание. Чтобы затормозить распространение инфекции, которая имеет тенденцию к росту в геометрической прогрессии, необходимо ограничить контакты людей между собой", — рассказывал Степанов.

Однако уже через две недели Кабинет министров пересмотрел критерии для определения карантинных зон. Теперь регион может попасть в красную зону, если в нем будет загружено более 75% коек в больницах или если заболеваемость COVID-19 в пять раз превысит среднюю по стране. По оценкам экспертов, при такой системе попасть в наиболее строгую "красную" зону карантина регионам будет очень сложно.

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Жонглирование цифрами

Блогер Евгений Истребин внимательно следит за статистикой распространения эпидемии в Украине еще с марта. О том, как власти, вводя новые критерии, пытаются убедить всех, что угроза на самом деле невелика, Истребин объяснил Фокусу, применив к нынешней статистике старые и новые критерии адаптивного карантина.

До сентябрьского постановления Кабмина критерии определения карантинных зон были такими.

Оранжевый уровень присваивался областному центру или городу с населением менее 70 тыс. человек, если за 14 дней там фиксировали от 120 до 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

Красный уровень присваивался областному центру, району или городу с населением менее 70 тыс. человек, если за 14 дней в нем фиксировали более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

По состоянию на 23 августа в Киеве было зарегистрировано 83 случая заражения на 100 тыс. населения. Уже 3 сентября в Киеве выявили 101 новый случай заражения. Спустя шесть дней в столице уже фиксируют 120 случаев.

10 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение переместить Киев и ряд других регионов из "желтой" зоны в "оранжевую".

16 сентября кривая заболеваемости продолжила рост: Киев – 141 случай заболевания на 100 тыс. населения за 14 дней. И вот тут наступает переломный момент: вместо того, чтобы готовить регионы к строжайшему карантину "красной" зоны, власти решают полностью изменить критерии адаптивного карантина.

"Теперь надо иметь показатель заболеваемости в пять раз больший, чем средний показатель по стране. На сегодня эта цифра в районе 125 случаев, а значит, для попадания в "красную" зону карантина необходимо минимум 625 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней", — рассказывает Истребин.

Стоит отметить, что за последние 14 дней в Киеве зафиксировали 4706 случаев инфицирования коронавирусом. В пересчете на население Киева получается 157 случаев на 100 тыс. населения. Конечно, это еще не "красная" зона, но уверенная "оранжевая". По старым критериям.

Тем временем с понедельника 28 сентября Киев снова находится в "желтой". Уже по новым критериям чересчур адаптивного карантина.

Евгений Истребин уверен, что по новым правилам попасть в "красную" зону практически нереально, ведь вместе с количеством новых выявленных случаев в регионах растет и средний показатель по стране.

"Что касается критерия загруженности коек в больницах, так это неубедительный показатель, ведь коек можно наставить сколько угодно, хоть в коридоре, хоть в подвале, здесь не учитывают самого главного – оборудование этих коек системами подачи кислорода, а этот показатель куда весомее", – уверен активист.

Нет теста – нет и заражения

На сегодняшний день массовое тестирование – единственный эффективный способ сдерживать распространение COVID-19. В Украине этот метод не в приоритете, хотя министр здравоохранения и говорит об обратном. По словам Максима Степанова, сегодня в стране ежедневно проводят 25-30 тыс. тестов.

"Количество тестов в Украине растет не потому, что у нас есть стратегия тестирования. А потому, что у нас появилось очень много инфицированных, которым надо делать тесты. Вот как это работает. Хорошая система тестирования действует на опережение. Вы проводите много тестов, как можно больше. Чем больше проводите, тем меньше будет процент положительных результатов. Это называется коэффициент обнаружения или positivity rate", — возмущается в "Фейсбуке" экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его словам, в Германии проводят около 150 тыс. тестов в день, ежедневно выявляя примерно 1 тыс. новых случаев заражения. Это образец мощной, активной системы тестирования, которая работает на опережение. Инфекции трудно пройти мимо нее, это позволяет обеспечить своевременную изоляцию больных и контактных лиц, а изоляция останавливает распространение болезни. В Германии коэффициент обнаружения составляет менее 1%.

Приемлемым уровнем обнаружения для европейской системы тестирования считается показатель не выше 5%. По последним данным, в Украине положительны 22% проведенных ПЦР-тестов.

"Это значит, что многие из выявленных – это уже явно больные люди, попадающие в медицинские учреждения. Еще это означает, что лаборатории очень загружены. А значит, результаты приходят поздно. А значит, о своевременной изоляции и отслеживании контактов речь не идет. Система пассивна, она "догоняет" заболеваемость, а не сдерживает ее", — уверен Ковтонюк.

В разговоре с Фокусом он высказал опасения о том, что эпидемия в Украине уже развилась в полной мере, только вот говорить об этом открыто властям невыгодно – выборы на носу.

"Здесь могут применяться хитрости: меньше делаем тестов – меньше показатели. Так делали, например, во Львовской области. В некоторых городах и регионах лабораторные центры и вовсе закрываются на выходные, никакие тесты не проводятся, соответственно, и цифры ниже. К слову, в Черновицкой области такой рост заболеваемости наблюдается потому, что лаборатории хорошо работают и много обрабатывают тестов. Это чуть ли не единственная область, которая дает более-менее правдивые показатели по заболеваемости и госпитализации", — говорит Павел Ковтонюк.

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Как формируют статистику

На сегодняшний день в Украине проводят ПЦР-тесты почти 90 лабораторных центров, их производительность составляет 26 тыс. тестов в день. Примерно до 16 тыс. тестов в день проводят государственные центры (областные лабораторные центры, научно-исследовательские институты), коммунальные медицинские учреждения (больницы, поликлиники) – обрабатывают до 2 тыс. тестов, около 8-10 тыс. тестов делают частные клиники и лаборатории.

"Существует приоритетность тестирования. Первыми обрабатываются материалы, которые поступили непосредственно от госпитализированных заразившихся, они всегда проверятся первыми. Далее идут те, кто попал в контактную зону, гриппы риска. И в самую последнюю очередь – изъявившие свое личное желание провериться и те, кто повторно, после выздоровления, сдает тест", – говорит Фокусу активист Евгений Истребин.

Последней группе людей в этом списке приоритетности проходится ждать результатов теста около 10 дней – они попадают в "необработанные данные". Но тут Минздрав решил упростить систему и принял решение об автоматическом снятии самоизоляции по истечению 14 дней. То есть, если человек переболел две недели дома, он может смело выходить в люди без повторного теста.

"Действительно в таком случае лаборатории, как государственные, так и частные, разгрузятся и смогут вместо необработанных данных заняться профилактическим тестирование. И, возможно, через неделю мы увидим рост новых случаев заболевания до 5 тыс. в день", – считает Истребин.

По мнению Павла Ковтонюка реальные цифры заболеваемости COVID-19 в Украине минимум в два раза выше официальных данных. Однако на сегодняшний день в "красной" зоне оказались лишь города Тернополь и Бережаны, а столица и вовсе перешла из "оранжевой" зоны в спокойную "желтую".

Фокус обратился к Ладе Булах, депутату от партии "Слуга народа", главе Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования с вопросом, правильно ли среагировали власти на растущие показатели заболеваемости в стране, пересмотрев критерии зонирования вместо введения карантинных ограничений.

"Это вопрос к Министерству здравоохранения – исполнительной ветви власти. Депутатский корпус – законодательная ветвь власти – сделали все от него зависящее, все законы приняты вовремя. Давать пустые комментарии я не буду. Сейчас много экспертов", – ответила Булах.

Стоит отметить, что еще в мае "слуга народа" Булах рассказывала журналистам о том, что для обеспечения принятого Радой закона о массовом тестировании на Covid-19, Украине необходимо увеличивать "пропускную способность лабораторий и количество персонала, который перегружен и работает круглосуточно".

По последним данным Министерства финансов, за все время существования т.н. коронавирусного фонда больше всего денег было истрачено на строительство дорог — 11,3 млрд гривен, на выплаты по безработице — 6,7 млрд гривен, доплаты сотрудникам МВД — 2,4 млрд гривен. Тем временем, на покупку аппаратов ИВЛ было потрачено 0 гривен, на доплаты медикам ушло 303 млн гривен, на обеспечение работы лабораторий и закупку средств защиты — 535 млн гривен.