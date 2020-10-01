Жесткий карантин помог сбить первую волну коронавируса, – Зеленский

По словам президента, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине сбил первую волну пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге в Ровенской области.

По словам президента, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране – это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, пандемия в Европе началась раньше, поэтому Украина смогла подготовиться к коронавирусу.

По состоянию на четверг, 1 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 069 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране. Общее количество инфицированных возросло до 213 028.