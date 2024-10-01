"Одержимый идеей бессмертия": все гости Путина перед встречей с ним проходят карантин, — СМИ

Российский диктатор заставляет всех посетителей проходить строгий карантин из-за мании "вечной жизни".

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Российский диктатор Владимир Путин "обожает жизнь и одержим идеей бессмертия". Именно поэтому его гости обязательно вынуждены пройти карантин перед встречей с ним, пишет издание The Atlantic.

Как говорится в тексте публикации, родственники диктатора вынуждены передвигаться только с помощью автомобилей. В то же время гости Путина обязаны соблюдать длительный карантин, перед тем как встретиться с ним. Это связано с тем, что Путин "любит жизнь и одержим идеей бессмертия".

В связи с этим, российский Минздрав заставляет научно-исследовательские институты заниматься опытами по борьбе с сенсорными и когнитивными расстройствами и подавать соответствующие отчеты. Кроме того, такие заведения изучают методы борьбы со старением клеток, остеопорозом и попытками укрепления иммунной системы.

В то же время СМИ отмечает, что сам Путин помешан на том, чтобы максимально сохранить секретность своей личной жизни. В частности, о его длительном романе с гимнасткой Алиной Кабаевой, с которой он имеет то ли двух, то ли трех детей. Да и сам диктатор не очень хочет, чтобы Кабаева "стала предметом для слухов", поэтому старается максимально скрыть любые подробности их связи.

"Одержимость президента конфиденциальностью можно частично объяснить тем, сколько сейчас россияне знают о личной жизни его любимого диктатора Иосифа Сталина", — говорится в статье.

Ранее Фокус рассказывал о том, что дети российского диктатора находятся в "золотой клетке", однако со временем могут начать борьбу за власть.

4 сентября центр "Досье" опубликовало материал, в котором рассказали о наследниках президента РФ. По данным журналистов, у Владимира Путина от Алины Кабаевой есть два сына — Иван и Владимир и, вероятно, девушки-близнецы.