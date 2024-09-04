Наследники Путина: как живут тайные сыновья российского президента

Сыновья Владимира Путина от гимнастки Алины Кабаевой ведут изолированный образ жизни под круглосуточной охраной. И редко видят родителей.

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Владимир Путин успешно скрывал существование своих дочерей: Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой много лет. Также он скрывал и тот факт, что у него есть дети от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. За раскрытие романа с гимнасткой в 2008 году была закрыта газета "Московский корреспондент". Но после полномасштабного вторжения в Украину все тайное стало явным и теперь журналисты центра "Досье" выяснили, где живут сыновья Путина и "самой гибкой женщины России".

Что известно о сыновьях Путина и Кабевой

Известно, что зовут их Иван и Владимир, Владимир-младший. Детство они провели в Швейцарии, где до 2022 года жила Кабаева на удаленной вилле. Скорей всего, у нее четверо детей, кроме Вани и Вовы, у Кабаевой, как писали западные СМИ, родились девочки-близнецы.

После полномасштабного вторжения в Украину Алина Кабаева и ее дети вернулись в Россию. И стали изредка появляться на публике. Официально их никогда не называли сыновьями Путина.

В 2023 году на фестивале художественной гимнастики "Алина-2023". Алина выступала перед собравшимися, а из зала за ней следил мальчик, которого позже идентифицировали, как Ивана. Младший, Вова, еще не появлялся с матерью на публике.

Алина Кабаева после возвращения в РФ Фото: ТАСС

Их нельзя найти в государственных базах данных, с младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их точная дата рождения неизвестна. Они передвигаются на отдельных самолетах, обучаются на дому и круглосуточно пребывают под охраной. Иван и Владимир-младший живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца.

Источник "Досье" работает в семье Владимира Путина и часто видит его сыновей. С журналистами он согласился пообщаться на условиях анонимности.

Впервые о младших детях Путина сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung. В мае 2022 года издание написало, что у Путина и Кабаевой двое детей, впервые указав, что с беременностью олимпийской чемпионке помогала швейцарская гинеколог родом из России.

Алина Кабаева Фото: Скриншот

Их существование тщательно скрывалось, как и наличие у российского президента двух старших дочерей от первой жены Людмилы Шкребневой.

Мария Воронцова и Катерина Тихонова никогда не упоминались отцом. Говоря о дочерях, Путин называл их "женщины", а подробности их жизни стали известны благодаря утечкам документов и работе журналистов.

Екатерина Тихонова и Мария Воронцова Фото: Можем объяснить

Но слухи о тайном романе Путина и гимнастки Кабаевой все равно просачивались в СМИ. В 2008 году "Московский корреспондент" сообщил, что в Санкт-Петербурге идет подготовка свадьбы Алины Кабаевой и Владимира Путина. "Путин вот уже как два месяца разведен и свободен от семейных уз", — писало СМИ со ссылкой на источник. "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", — отреагировал Путин. Вскоре газета была закрыта.

Сама Кабаева только намекала на отношения с российским президентом, но с 2011 года она не скрывает обручальное кольцо, а ее семья внезапно стала очень богата, получив от друзей Путина множество дорогой недвижимости в подарок.

Алина Кабаева Фото: Скриншот

В 2014 году Кабаева трижды путешествовала из Сочи в Лугано. В последней поездке, в октябре, ее сопровождали мама Любовь Кабаева, подруги – жена основателя "Группы ЛСР" Елизавета Молчанова и супруга бизнесмена Виталия Мащицкого Елена Гриневич, а также сам предприниматель. Вместе с ними на борту была Наталья Тьебо – та самая гинеколог из швейцарской клиники Sant’Anna, расположенной в Лугано.

В этой больнице весной 2015 года Кабаева родила сына. Второй сын родился в 2019 году в Москве. Наталья Тьебо – супруга гражданина Швейцарии и уехала в Европу около 30 лет назад, но продолжала дружить с Путиным.

Наталья Тьебо скончалась 24 февраля 2023 года. В сообщении о прощании, которое опубликовал ее партнер, адвокат Джорджио Грандини, говорилось, что Тьебо родилась в 1959 году, ее девичья фамилия Кондратьева, она жила в Санкт-Петербурге.

Оба раза решение о том, где будут проходить роды, принимал сам Путин, рассказывает бизнесмен, работавший с одним из друзей главы государства. В 2015 году российский президент считал, что Швейцария более секретна и безопасна, в 2019-м – Москва.

Персонал для сыновей Путина

Примечательно, но персонал для Вани и Вовы подбирали открыто, через агентство English Nanny. В объявлении упоминалось, что "семья живет в изоляции".

В начале 2024 года в семью искали учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков – четырех и восьми лет. Работа – пять дней в неделю, в общей сложности 60 часов. В обязанности входит "обучение другим предметам" и сопровождение в поездках. Зарплата – 7700 евро в месяц. Агентство уточняет, что давно сотрудничает с этой семьей и уже находило для нее нескольких учителей английского и немецкого.

Объявление о поиске учителя для сыновей Путина Фото: Скриншот

От обычных сообщений о найме на сайте English Nanny это объявление отличалось интересными деталями:

Предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР.

Потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы.

Покидать территорию, где живет семья, запрещено.

Объявление постоянно появляется вновь. Учителям непросто поладить с воспитанниками и после полномасштабного вторжения в Украину желающих работать в РФ иностранцев стало куда меньше.

ЮАР воспринимается как дружественная для России страна, поэтому гувернеров предпочитают искать здесь.

Интересно, но тщательный медицинский осмотр и две недели карантина проходят в известных резиденциях Путина: на курорте "Игора" в Ленинградской области или же сразу в резиденциях на Валдае или в Сочи.

Изоляция сыновей Путина

Анонимный источник сообщает, что Владимир-младший и Иван живут в полной изоляции, любят мультфильмы Disney и компьютерные игры. Их окружает охрана и персонал. Сверстников (тщательно отобранных) они видят по праздникам. Мать – вечерами, отца – практически никогда.

И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья – в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры – в отдельных зданиях, под занятия отведены специальные строения, все эти объекты расположены в шаговой доступности. У братьев есть свои машины с водителями, у учителей и прислуги – отдельные автомобили. Более того, на Валдае части сотрудников запрещено ходить по территории, все перемещения – только на транспорте.

Резиденция Путина на Валдае Фото: Досье

Детей привозят к учителям и няням в 8–9 часов утра, все вместе они завтракают. Еще несколько лет назад младшим ребенком занимались только няни, но сейчас и ему подбирают гувернеров. Нянь четверо, некоторые из них раньше были уборщицами в резиденции на Валдае и живут в населенном пункте поблизости. Они работали вдвоем по две недели, и это время жили вместе с семьей, затем уезжали домой, и их сменяли две другие няни. В течение дня смена – по 12 часов.

После завтрака – занятия по 30–45 минут, затем игры. В распоряжении у детей на Валдае – два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Среди игрушек масштабная коллекция конструкторов Lego и iPad – не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Около полудня дети едят, затем дневной сон, а после пробуждения – занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать.

Среди охраны сыновей Путина – телохранитель российского диктатора Виталий Кеменов.

Впрочем, источник утверждает, что когда Путина нет рядом с детьми, на территорию пропускают даже тех, кто не предъявил документы и не забирают мобильные.

Друзья сыновей Путина

Чаще других Ваня и Вова общаются с детьми друзей Алины Кабаевой. Иногда в резиденции бывает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Иногда Путин играет со старшим сыном в хоккей (для этого на Валдае построили хоккейную площадку). Тренировки бывают и без президента, и тогда в команду берут кого-то из обслуживающего персонала. Но если запланирована игра с участием главы государства, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО. Путины – в одной команде. Иногда посмотреть на матч приходит Кабаева, но ее не видно с площадки, она избегает прислуги и следит из отдельной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. В резиденции также бывает сестра олимпийской чемпионки Лейсан Кабаева и их мать Любовь Кабаева.

На чем передвигаются сыновья Путина

У Путина имеется бронепоезд и целая флотилия дорогих яхт. Но перемещения Алины Кабаевой не всегда можно отследить по государственным базам.

Большинство судов, связанных с Путиным, в последние годы перешли в режим тишины и выключили оборудование, передающее местоположение (AIS). Конвенция по охране человеческой жизни на море, первая версия которой была принята после крушения "Титаника", предписывает, что такие устройства должны работать всегда, если только капитан не сочтет, что информация о координатах угрожает безопасности.

Но AIS на яхтах Путина не работает из соображений секретности. Но 8 августа 2023 года одно из судов, 32-метровая яхта Nega, неожиданно нарушила молчание, вероятно, из-за ошибки экипажа, когда шла по реке Свирь из Ладожского озера в Онежское. Потом AIS также же неожиданно выключился.

Яхта Путина Graceful

Летом 2023 года Nega сопровождала 84-метровую яхту Graceful, на борту которой были Кабаева и двое ее детей, рассказывает собеседник "Досье". Всего для них выделили три судна. Graceful – самое большое, на борту жили спортсменка с детьми, на борту второй яхты у сыновей Путина проходили занятия с учителями. Третья яхта самая маленькая, на ней разместили только персонал. Суда держались на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимание, но при этом находились достаточно близко, чтобы детей можно было переправлять с одного корабля на другой с помощью небольшой лодки.

В конце июля 2023 года эта флотилия путешествовала по Финскому заливу и Ладожскому озеру. Известно, что раньше все лето Кабаева с детьми путешествовала по морям и океанам, но после полномасштабного вторжения маршруты сократились до территории РФ.

Один из самолетов Путина Фото: Досье

Помимо яхт и бронепоезда в распоряжении у семьи несколько самолетов и вертолетов.

два бизнес-джета Dassault Falcon 7X, один из которых относится к специальному летному отряду "Россия";

джет Dassault Falcon 8X;

новый российский Ту-204;

два англо-итальянских вертолета AgustaWestland AW139;

два франко-немецких вертолета Eurocopter EC 145;

четыре российских вертолета Ми-8.

Тот же источник сообщил, что с появлением сыновей у Владимира Путина появилась уязвимость. Он правда рад тому, что у него есть наследники и озабочен их безопасностью и воспитанием куда больше, чем воспитанием своих дочерей когда-то. Иван и Владимир-младший растут, прекрасно зная, что они особенные, наследники России и своего отца.

Напомним, ранее Фокус писал о детях и любовницах Владимира Путина. Как бы он не скрывал свою личную жизнь, журналистам все равно удалось выяснить, с кем российский президент проводил свое свободное время.