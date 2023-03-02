Загадочная смерть: в Швейцарии умерла акушерка любовницы Путина, — СМИ (фото)

Медик умерла спустя несколько дней после того, как о ее роли в рождении детей Кабаевой рассказали российские СМИ. Журналисты утверждают, что Наталья Тьебо находилась под наблюдением онкологов.

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Врач-акушер советского происхождения Наталья Тьебо (Кондратьева), которая принимала роды у любовницы президента РФ Владимира Путина, умерла в Швейцарии 24 февраля при загадочных обстоятельства, сообщает Daily Mirror.

Журналисты пишут, что Тьебо возглавляла медицинскую бригаду при рождении тайных детей Путина и его 39-летней любовницы гимнастки Алины Кабаевой. Она умерла в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину и спустя несколько дней после того, как о ее роли в рождении детей Кабаевой рассказали российские СМИ.

При этом в извещении о смерти врача, которое было опубликовано ее партнеров Джорджио Грандини в местных СМИ, не говорится о ее связях с Кабаевой. Также не сообщалось о причинах смерти, впрочем, было известно, что Тьебо находилась под присмотром онкологов и была кремирована на следующий день после кончины.

Что известно о Наталье Тьебо

Тьебо долгое время жила в Швейцарии, и в социальных сетях в 2020 году она разместила сообщение, которое, по-видимому, намекало на то, что она знакома с Путиным.

"Он один и единственный папа для всей матушки России!!!! Спасибо, что не забыл меня",- написала она.

За 11 дней до смерти медик заняла пост главы швейцарской компании в сфере акушерства и гинекологии JERINA MEDICAL SA. Известно, что первого ребенка Кабаева родила в 2015 году в швейцарском городе Лугано и именно Тьебо вместе с сотрудниками Clinica Sant'Anna принимали у нее роды.

[ + – ] Алина Кабаева

В 2019 году бывшая спортсменка родила близнецов, и 9 мая того же года Тьебо вместе с двумя другими медиками из Швейцарии находилась в Москве, что стало известно из опубликованного фото, на котором женщины позируют на VIP-трибуне рядом с мавзолеем, куда обычным гостям парада Победы вход закрыт.

[ + – ] Наталья Тьебо с коллегами на Красной площади в 2019 году

Издание "Проект" 28 февраля опубликовали обширный материал о связи Путина и Кабаевой, в котором упоминалась и Тьебо. Журналисты ответили на вопрос, как медик могла попасть на трибуну в Кремле в 2019 году.

"Ответ на этот вопрос довольно прост: у швейцарок есть важные и секретные заслуги перед российским руководством — они личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей", — написали журналисты.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Алина Кабаева в начале декабря прошлого года впервые за долгое время вышла в свет. Издание Daily Mail пишет, что любовница президента Владимира Путина открыла в Сочи Академию художественной гимнастики имени себя.