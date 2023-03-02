Загадкова смерть: у Швейцарії померла акушерка коханки Путіна, — ЗМІ (фото)

Медикиня померла за кілька днів після того, як про її роль у народженні дітей Кабаєвої розповіли російські ЗМІ. Журналісти стверджують, що Наталія Тьєбо була під наглядом онкологів.

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Лікарка-акушерка радянського походження Наталія Тьєбо (Кондратьєва), яка приймала пологи в коханки президента РФ Володимира Путіна, померла у Швейцарії 24 лютого за загадкових обставин, повідомляє Daily Mirror.

Журналісти пишуть, що Тьєбо очолювала медичну бригаду під час народження таємних дітей Путіна та його 39-річної коханки гімнастки Аліни Кабаєвої. Вона померла на річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та через кілька днів після того, як про її роль у народженні дітей Кабаєвої розповіли російські ЗМІ.

Водночас у повідомленні про смерть лікарки, яке було опубліковано її партнером Джорджіо Грандіні в місцевих ЗМІ, не йдеться про її зв'язки з Кабаєвою. Також не повідомлялося про причини смерті, втім, було відомо, що Тьєбо перебувала під наглядом онкологів і була кремована наступного дня після смерті.

Що відомо про Наталію Тьєбо

Тьєбо довгий час жила у Швейцарії, і в соціальних мережах у 2020 році вона розмістила повідомлення, яке, мабуть, натякало на те, що вона знайома з Путіним.

"Він один і єдиний тато для всієї матінки Росії!! Дякую, що не забув мене", — написала вона.

За 11 днів до смерті медикиня обійняла посаду голови швейцарської компанії у сфері акушерства та гінекології JERINA MEDICAL SA. Відомо, що першу дитину Кабаєва народила у 2015 році у швейцарському місті Лугано, і саме Тьєбо разом зі співробітниками Clinica Sant'Anna приймали в неї пологи.

[ + – ] Аліна Кабаєва

У 2019 році колишня спортсменка народила близнюків, і 9 травня того ж року Тьєбо разом із двома іншими медиками зі Швейцарії перебувала в Москві, що стало відомо з опублікованого фото, на якому жінки позують на VIP-трибуні поряд із мавзолеєм, куди звичайним гостям параду Перемоги вхід закрито.

[ + – ] Наталія Тьєбо з колегами на Красній площі у 2019 році

Видання "Проект" 28 лютого опублікували великий матеріал про зв'язок Путіна та Кабаєвої, де згадувалася і Тьєбо. Журналісти відповіли на питання, як медикиня могла потрапити на трибуну в Кремлі у 2019 році.

"Відповідь на це питання досить проста: швейцарки мають важливі та секретні заслуги перед російським керівництвом — вони особисті акушерки Кабаєвої, лікарі, які допомагали під час народження її дітей", — написали журналісти.

Раніше повідомлялося, що 39-річна Аліна Кабаєва на початку грудня минулого року вперше за довгий час вийшла у світ. Видання Daily Mail пише, що коханка президента Володимира Путіна відкрила в Сочі Академію художньої гімнастики імені себе.