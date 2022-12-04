Не говорила про війну та Путіна. Аліна Кабаєва раптово з'явилася на відкритті академії імені себе

Пасія російського президента Володимира Путіна ретельно уникала актуальних тем, але війну в Україні підтримала, одягнувши брошку у формі літери Z.

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39-річна Аліна Кабаєва, яка вважається давньою коханкою 70-річного російського президента, вперше за довгий час вийшла у світ. Вона відкрила Академію художньої гімнастики свого імені в Сочі. Комплекс розташований на березі Чорного моря поряд із Олімпійським стадіоном. Про це пише Daily Mail.

Відкриваючи новий комплекс, вона уникала згадки про Путіна на тлі нових заяв про його проблеми зі здоров'ям і не згадала про війну в Україні, в якій, як вважається, було вбито або покалічено понад 100 000 російських військових.

[ + – ] Аліна Кабаєва та Наталія Білугіна Фото: Соцмережi

Але вона ясно дала зрозуміти, що "спецоперацію", як війну в Україні називають у РФ, підтримує, одягнувши брошку у формі літери Z.

"Звичайно, коли я займалася гімнастикою, була спортсменкою, я і мріяти не могла про такі умови. Але, як показує життя, неможливе можливе. А Росія — країна великих можливостей", — заявила Кабаєва.

Захід також відвідали помічник президента РФ Ігор Левітін, голова правління "Газпром" Олексій Міллер, президентка всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер, спортсмени Світлана Хоркіна, Олексій Немов, Яна Батиршина й інші.

[ + – ] Аліна Кабаєва з гостями Фото: Соцмережi

Російським ЗМІ заборонено обговорювати стосунки Кабаєвої та Путіна. Вперше чутки про їхній зв'язок з'явилися ще у 2008 році, коли російська газета "Московський кореспондент" опублікувала статтю про те, що Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою Шкребньовою та збирається одружитися з Кабаєвою. Офіційний Кремль спростував усе, сказане у статті, і газету незабаром після публікації було закрито.

За непідтвердженими даними, у Кабаєвої та Путіна — четверо дітей — два хлопчики та дівчатка-близнюки. Усі діти народилися у Швейцарії, де колишня гімнастка жила до війни в Україні. Після цього вона виявилася в Москві в супроводі цілої армії жінок-охоронниць і з того моменту час від часу з'являється на офіційних заходах.

Також ходять чутки, що Аліна Кабаєва знову була вагітна від російського президента, але той вважав появу дитини "невчасною", і Кабаєвій нібито довелося зробити аборт, після чого їхні стосунки "погіршилися".

Офіційної ролі Кабаєва в Росії не має. Але вона та її родичі володіють дорогою нерухомістю, а на рахунок її фонду постійно надходять гроші. Про її життя невідомо майже нічого. А знімків її дітей у мережі немає.