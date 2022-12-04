Не говорила о войне и Путине. Алина Кабаева внезапно появилась на открытии академии имени себя

Пассия российского президента Владимира Путина тщательно избегала актуальных тем, но войну в Украине поддержала, надев брошь в форме буквы "Зет".

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39-летняя Алина Кабаева, которая считается давней любовницей 70-летнего российского президента, впервые за долгое время вышла в свет. Она открыла Академию художественной гимнастики своего имени в Сочи. Комплекс расположен на берегу Черного моря рядом с Олимпийским стадионом. Об этом пишет Daily Mail.

Открывая новый комплекс, она избегала упоминания о Путине на фоне новых заявлений о его проблемах со здоровьем, и не упомянула войну в Украине, в которой, как считается, было убито или покалечено более 100 000 российских военных.

[ + – ] Алина Кабаева и Наталья Белугина Фото: Соцсети

Но она ясно дала понять, что "спецоперацию", как войну в Украине называют в РФ, поддерживает, надев брошь в форме буквы "Зет".

"Конечно, когда я занималась гимнастикой, была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное возможно. А Россия – страна больших возможностей", — заявила Кабаева.

Мероприятие также посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления "Газпром" Алексей Миллер, президент всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, спортсмена Светлана Хоркина, Алексей Немов, Яна Батыршина и другие.

[ + – ] Алина Кабаева с гостями Фото: Соцсети

Российским СМИ запрещено обсуждать отношения Кабаевой и Путина. Впервые слухи о их связи появились еще в 2008 году, когда российская газета "Московский корреспондент" опубликовала статью о том, что Путин развелся со своей женой Людмилой Шкребневой и собирается жениться на Кабаевой. Официальный Кремль опроверг все, сказанное в статье, и газета вскоре после публикации была закрыта.

По неподтвержденным данным, у Кабаевой и Путина – четверо детей: два мальчика и девочки-близнецы. Все дети родились в Швейцарии, где бывшая гимнастка жила до войны в Украине. После она обнаружилась в Москве в сопровождении целой армии женщин-телохранительниц и с того момента время от времени появляется на официальных мероприятиях.

Также ходят слухи, что Алина Кабаева снова была беременна от российского президента, но тот посчитал появление ребенка "несвоевременным" и Кабаевой якобы пришлось сделать аборт, после чего их отношения "ухудшились".

Официальной роли у Кабаевой в России нет. Но она и ее родственники владеют дорогой недвижимостью, а на счет ее фонда постоянно поступают деньги. О ее жизни неизвестно практически ничего. А снимков ее детей в Сети нет.