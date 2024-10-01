"Война роз": дети Путина живут в золотой клетке, но могут начать драться за власть, — СМИ

Сколько наследников у Путина журналистам доподлинно неизвестно. Есть данные, что один из сыновей родился в Швейцарии. 9-летний Иван увлекается шахматами онлайн. Он может иметь доступ к внешнему миру и, соответственно, к информации о преступлениях своего отца в Украине.

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Владимир Путин всегда стремился демонстрировать свою силу и выносливость. В частности, он активно выступал в хоккейных матчах с профессиональными спортсменами до начала войны в Украине, где его противники явно позволяли ему забивать голы. После начала полномасштабного вторжения, президент России продолжает играть, но теперь его партнерами стали личные охранники. Об этом пишет Анна Немцова для The Atlantic.

Однако, как сообщают журналисты российской оппозиционной группы центр "Досье", Путин делает все возможное, чтобы скрыть другие аспекты своей жизни, в частности отношения с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, которую уже более десятилетия считают его романтической партнершей. Кабаева наблюдает за его хоккейными матчами из отдельной комнаты, спрятанной за затемненным стеклом, чтобы ее не заметил персонал.

Согласно расследованию центр "Досье", жизнь Путина и его вероятной семьи окутана тайной. Он старательно скрывает детей от Кабаевой, как и своих дочерей от первого брака, которые живут под вымышленными именами. Но в последние годы журналисты и активисты получили беспрецедентный доступ к ближайшему окружению Путина, что является массовым провалом со стороны его служб безопасности.

Когда-то Кабаеву называли "золотой девушкой" России из-за золотой олимпийской медали 2004 года. Но сейчас, в возрасте 41 года, она почти полностью живет в тени Путина в его резиденции в морозном северном Валдае.

Частная жизнь Путина охраняется чрезвычайными мерами безопасности: гости должны проходить карантин перед встречами, а дети передвигаются по территории дворца только на автомобилях. Однако, несмотря на это, журналистам удалось получить доступ к фотографиям сыновей Путина, опубликованным его же сотрудниками.

Слухи об отношениях Путина и Кабаевой начали ходить еще в 2008 году, когда российская газета "Московский корреспондент" опубликовала новость об их планах пожениться, что вызвало гнев Путина и закрытие издания. Однако такие тайны не остаются скрытыми надолго. Алексей Навальный, российский оппозиционный лидер, еще до своей смерти опубликовал видеорасследование о якобы черноморском имении Путина. Другие журналисты продолжают исследовать связи Путина и Кабаевой, в частности нашли частную железную дорогу, по которой Кабаева ездит во дворец Путина на Валдае и обратно.

Сколько детей имеют Путин и Кабаева точно неизвестно, однако есть свидетельства, что один из них родился в Швейцарии. Это Иван, которому 9 лет. Ему нравится играть в шахматы онлайн, рассказал автор отчета центра "Досье" Илья Рождественский. Это говорит о том, что он может иметь доступ к внешнему миру. Очевидно, сын потенциально имеет доступ к информации о преступлениях своего отца в Украине, в частности похищения украинских детей.

Свое расследование Рождественский назвал "Наследники" в честь сериала, в котором дети воюют за отцовскую империю. Редактора The Insider Тимур Олевский рассказал, как может выглядеть битва за власть между несколькими группами детей Путина.

"Россия, вероятно, пострадает от конфликтов, которые будут длиться десятилетиями, как Война роз. Пока что дети Путина будут продолжать жить отшельниками в золотой клетке", — считает он.

Война Роз — это череда военных конфликтов, которые велись за контроль над английским престолом в середине-конце 15 века между сторонниками двух враждующих кадетских ветвей королевского дома Плантагенетов: Ланкастеров и Йорков. Войны уничтожили мужские линии двух династий.

Напомним, 4 сентября центр "Досье" опубликовало материал, в котором рассказали о наследниках президента РФ. По данным журналистов у Владимира Путина от Алины Кабаевой есть двое сыновей — Иван и Владимир и, вероятно, девушки-близнецы.