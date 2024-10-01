"Війна троянд": діти Путіна живуть у золотій клітці, але можуть почати битись за владу, — ЗМІ

Скільки спадкоємців у Путіна журналістам достеменно невідомо. Є дані, що один із синів народився у Швейцарії. 9-річний Іван захоплюється шахами онлайн. Він може мати доступ до зовнішнього світу і, відповідно, до інформації про злочини свого батька в Україні.

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Володимир Путін завжди прагнув демонструвати свою силу та витривалість. Зокрема, він активно виступав у хокейних матчах з професійними спортсменами до початку війни в Україні, де його супротивники явно дозволяли йому забивати голи. Після початку повномасштабного вторгнення, президент Росії продовжує грати, але тепер його партнерами стали особисті охоронці. Про це пише Анна Нємцова для The Atlantic.

Однак, як повідомляють журналісти російської опозиційної групи центр "Досьє", Путін робить все можливе, щоб приховати інші аспекти свого життя, зокрема відносини з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою, яку вже більше десятиліття вважають його романтичною партнеркою. Кабаєва спостерігає за його хокейними матчами з окремої кімнати, схованої за затемненим склом, аби її не помітив персонал.

Згідно з розслідуванням центр "Досьє", життя Путіна та його ймовірної родини огорнуте таємницею. Він старанно приховує дітей від Кабаєвої, як і своїх дочок від першого шлюбу, які живуть під вигаданими іменами. Але в останні роки журналісти та активісти отримали безпрецедентний доступ до найближчого оточення Путіна, що є масовим провалом з боку його служб безпеки.

Колись Кабаєву називали "золотою дівчиною" Росії через золоту олімпійську медаль 2004 року. Але зараз, у віці 41 року, вона майже повністю живе в тіні Путіна в його резиденції в морозному північному Валдаї.

Приватне життя Путіна охороняється надзвичайними заходами безпеки: гості мають проходити карантин перед зустрічами, а діти пересуваються по території палацу тільки автомобілями. Однак, попри це, журналістам вдалося отримати доступ до фотографій синів Путіна, опублікованих його ж співробітниками.

Чутки про відносини Путіна та Кабаєвої почали ходити ще у 2008 році, коли російська газета "Московский корреспондент" опублікувала новину про їхні плани одружитися, що викликало гнів Путіна та закриття видання. Проте такі таємниці не залишаються прихованими надовго. Олексій Навальний, російський опозиційний лідер, ще до своєї смерті опублікував відеорозслідування про нібито чорноморський маєток Путіна. Інші журналісти продовжують досліджувати зв'язки Путіна та Кабаєвої, зокрема знайшли приватну залізницю, якою Кабаєва їздить до палацу Путіна на Валдаї та назад.

Скільки дітей мають Путін і Кабаєва достеменно невідомо, проте є свідчення, що один із них народився у Швейцарії. Це Іван, якому 9 років. Йому подобається грати в шахи онлайн, розказав автор звіту центру "Досьє" Ілля Рождественський. Це говорить про те, що він може мати доступ до зовнішнього світу. Очевидно, син потенційно має доступ до інформації про злочини свого батька в Україні, зокрема викрадення українських дітей.

Своє розслідування Рождественський назвав "Спадкоємці" на честь серіалу, у якому діти воюють за батьківську імперію. Редактора The Insider Тимур Олевський розповів, як може виглядати битва за владу між кількома групами дітей Путіна.

"Росія, ймовірно, постраждає від конфліктів, які триватимуть десятиліттями, як Війна троянд. Поки що діти Путіна продовжуватимуть жити самітниками в золотій клітці", — вважає він.

Війна Троянд — це низка військових конфліктів, що велися за контроль над англійським престолом у середині-кінці 15 століття між прихильниками двох ворогуючих кадетських гілок королівського дому Плантагенетів: Ланкастерів і Йорків. Війни знищили чоловічі лінії двох династій.

Нагадаємо, 4 вересня центр "Досьє"опублікувало матеріал, у якому розповіли про спадкоємців президента РФ. За даними журналістів у Володимира Путіна від Аліни Кабаєвої є двоє синів — Іван та Володимир і, ймовірно, дівчата-близнюки.