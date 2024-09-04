Спадкоємці Путіна: як живуть таємні сини російського президента

Сини Володимира Путіна від гімнастки Аліни Кабаєвої ведуть ізольований спосіб життя під цілодобовою охороною. І рідко бачать батьків.

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Володимир Путін успішно приховував існування своїх дочок: Катерини Тихонової та Марії Воронцової багато років. Також він приховував і той факт, що у нього є діти від олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої. За розкриття роману з гімнасткою 2008 року було закрито газету "Московский корреспондент". Але після повномасштабного вторгнення в Україну все таємне стало явним і тепер журналісти центру "Досьє" з'ясували, де живуть сини Путіна і "найгнучкішої жінки Росії".

Що відомо про синів Путіна і Кабаєвої

Відомо, що звуть їх Іван і Володимир, Володимир-молодший. Дитинство вони провели у Швейцарії, де до 2022 року жила Кабаєва на віддаленій віллі. Найімовірніше, у неї четверо дітей, крім Вані та Вови, як писали західні ЗМІ, народилися дівчатка-близнюки.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Аліна Кабаєва та її діти повернулися в Росію. І стали зрідка з'являтися на публіці. Офіційно їх ніколи не називали синами Путіна.

У 2023 році на фестивалі художньої гімнастики "Аліна-2023". Аліна виступала перед присутніми, а із залу за нею стежив хлопчик, якого пізніше ідентифікували, як Івана. Молодший, Вова, ще не з'являвся з матір'ю на публіці.

Аліна Кабаєва після повернення в РФ Фото: ТАСС

Їх не можна знайти в державних базах даних, змалечку в них є документи прикриття, які здебільшого роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхня точна дата народження невідома. Вони пересуваються на окремих літаках, навчаються вдома і цілодобово перебувають під охороною. Іван і Володимир-молодший живуть у резиденціях під охороною ФСО, ходять на яхтах і їздять на бронепоїзді, майже не спілкуються з однолітками і рідко бачать батька.

Джерело "Досьє" працює в родині Володимира Путіна і часто бачить його синів. З журналістами він погодився поспілкуватися на умовах анонімності.

Уперше про молодших дітей Путіна повідомила швейцарська газета SonntagsZeitung. У травні 2022 року видання написало, що у Путіна і Кабаєвої двоє дітей, уперше вказавши, що з вагітністю олімпійській чемпіонці допомагала швейцарська гінекологиня родом із Росії.

Аліна Кабаєва Фото: Скриншот

Їхнє існування ретельно приховувалося, як і наявність у російського президента двох старших доньок від першої дружини Людмили Шкребньової.

Марія Воронцова і Катерина Тихонова ніколи не згадувалися батьком. Говорячи про дочок, Путін називав їх "жінки", а подробиці їхнього життя стали відомі завдяки витокам документів і роботі журналістів.

Катерина Тихонова та Марія Воронцова Фото: Можем объяснить

Але чутки про таємний роман Путіна і гімнастки Кабаєвої все одно просочувалися в ЗМІ. У 2008 році "Московский корреспондент" повідомив, що в Санкт-Петербурзі триває підготовка весілля Аліни Кабаєвої та Володимира Путіна. "Путін ось уже як два місяці розлучений і вільний від сімейних уз", — писало ЗМІ з посиланням на джерело. "Я завжди погано ставився до тих, хто з якимось грипозним носом і зі своїми еротичними фантазіями лізе в чуже життя", — відреагував Путін. Незабаром газету було закрито.

Сама Кабаєва тільки натякала на стосунки з російським президентом, але з 2011 року вона не приховує обручку, а її сім'я раптово стала дуже багатою, отримавши від друзів Путіна безліч дорогої нерухомості в подарунок.

Аліна Кабаєва Фото: Скриншот

У 2014 році Кабаєва тричі подорожувала із Сочі в Лугано. В останній поїздці, у жовтні, її супроводжували мама Любов Кабаєва, подруги — дружина засновника "Групи ЛСР" Єлизавета Молчанова і дружина бізнесмена Віталія Мащицького Олена Гриневич, а також сам підприємець. Разом із ними на борту була Наталя Тьєбо — та сама гінекологиня зі швейцарської клініки Sant'Anna, розташованої в Лугано.

У цій лікарні навесні 2015 року Кабаєва народила сина. Другий син народився 2019 року в Москві. Наталя Тьєбо — дружина громадянина Швейцарії і виїхала в Європу майже 30 років тому, але продовжувала дружити з Путіним.

Наталія Тьєбо померла 24 лютого 2023 року. У повідомленні про прощання, яке опублікував її партнер, адвокат Джорджіо Грандіні, йшлося про те, що Тьєбо народилася 1959 року, її дівоче прізвище Кондратьєва, вона жила в Санкт-Петербурзі.

Обидва рази рішення про те, де відбуватимуться пологи, ухвалював сам Путін, розповідає бізнесмен, який працював з одним із друзів глави держави. У 2015 році російський президент вважав, що Швейцарія є більш секретною і безпечною, у 2019-му — Москва.

Персонал для синів Путіна

Примітно, але персонал для Вані та Вови підбирали відкрито, через агентство English Nanny. В оголошенні згадувалося, що "сім'я живе в ізоляції".

На початку 2024 року в сім'ю шукали вчителя англійської мови з проживанням для двох хлопчиків — чотирьох і восьми років. Робота — п'ять днів на тиждень, загалом 60 годин. В обов'язки входить "навчання інших предметів" і супровід у поїздках. Зарплата — 7700 євро на місяць. Агентство уточнює, що давно співпрацює з цією сім'єю і вже знаходило для неї кількох учителів англійської та німецької.

Оголошення про пошук учителя для синів Путіна Фото: Скриншот

Від звичайних повідомлень про найм на сайті English Nanny це оголошення відрізнялося цікавими деталями:

Перевагу надають кандидатам із паспортом ПАР.

Потенційний співробітник має бути готовий пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи.

Залишати територію, де живе сім'я, заборонено.

Оголошення постійно з'являється знову. Вчителям непросто порозумітися з вихованцями, і після повномасштабного вторгнення в Україну охочих працювати в РФ іноземців стало значно менше.

ПАР сприймається як дружня для Росії країна, тому гувернерів воліють шукати тут.

Цікаво, але ретельний медичний огляд і два тижні карантину проходять у відомих резиденціях Путіна: на курорті "Ігора" в Ленінградській області або ж одразу в резиденціях на Валдаї чи в Сочі.

Ізоляція синів Путіна

Анонімне джерело повідомляє, що Володимир-молодший та Іван живуть у повній ізоляції, люблять мультфільми Disney і комп'ютерні ігри. Їх оточує охорона і персонал. Однолітків (ретельно відібраних) вони бачать у свята. Матір — вечорами, батька — практично ніколи.

І на Валдаї, і в поїздках діти та персонал живуть поблизу. Сини — у головному будинку разом із батьками, гувернери і тренери — в окремих будівлях, під заняття відведено спеціальні будівлі, всі ці об'єкти розташовані в кроковій доступності. У братів є свої машини з водіями, у вчителів і прислуги — окремі автомобілі. Ба більше, на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією, усі переміщення — тільки на транспорті.

Резиденція Путіна на Валдаї Фото: Досье

Дітей привозять до вчителів і нянь о 8–9 годині ранку, всі разом вони снідають. Ще кілька років тому молодшою дитиною опікувалися тільки няні, але зараз і їй підбирають гувернерів. Нянь четверо, деякі з них раніше були прибиральницями в резиденції на Валдаї і живуть у населеному пункті поблизу. Вони працювали удвох по два тижні, і цей час жили разом із сім'єю, потім їхали додому, і їх змінювали дві інші няні. Протягом дня зміна — по 12 годин.

Після сніданку — заняття по 30–45 хвилин, потім ігри. У розпорядженні у дітей на Валдаї — два поні, кролики і сенбернар, за яким доглядають два кінологи з ФСО. Серед іграшок масштабна колекція конструкторів Lego і iPad — не тільки для ігор, а й для занять по відеозв'язку. Приблизно опівдні діти їдять, потім денний сон, а після прокидання — заняття і спорт. Після 8 вечора дітей забирають водії, і вони майже одразу вирушають спати.

Серед охорони синів Путіна — охоронець російського диктатора Віталій Кеменов.

Утім, джерело стверджує, що коли Путіна немає поруч із дітьми, на територію пропускають навіть тих, хто не пред'явив документи і не забирають мобільні.

Друзі синів Путіна

Частіше за інших Ваня і Вова спілкуються з дітьми друзів Аліни Кабаєвої. Іноді в резиденції буває президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Іноді Путін грає зі старшим сином у хокей (для цього на Валдаї побудували хокейний майданчик). Тренування бувають і без президента, і тоді в команду беруть когось із персоналу. Але якщо запланована гра за участю глави держави, то на лід виходять тільки батько, Іван і співробітники ФСО. Путіни — в одній команді. Іноді подивитися на матч приходить Кабаєва, але її не видно з майданчика, вона уникає прислуги і стежить з окремої ложі, прихованої за непрозорим склом. У резиденції також буває сестра олімпійської чемпіонки Лейсан Кабаєва та їхня мати Любов Кабаєва.

На чому пересуваються сини Путіна

У Путіна є бронепоїзд і ціла флотилія дорогих яхт. Але переміщення Аліни Кабаєвої не завжди можна відстежити в державних базах.

Більшість суден, пов'язаних із Путіним, останніми роками перейшли в режим тиші і вимкнули обладнання, що передає місце розташування (AIS). Конвенція з охорони людського життя на морі, першу версію якої було ухвалено після аварії "Титаніка", наказує, що такі пристрої мають працювати завжди, якщо тільки капітан не вважатиме, що інформація про координати загрожує безпеці.

Але AIS на яхтах Путіна не працює з міркувань секретності. Але 8 серпня 2023 року одне із суден, 32-метрова яхта Nega, несподівано порушила мовчання, імовірно, через помилки екіпажу, коли йшла річкою Свір із Ладозького озера в Онезьке. Потім AIS також несподівано вимкнувся.

Яхта Путіна Graceful

Влітку 2023 року Nega супроводжувала 84-метрову яхту Graceful, на борту якої були Кабаєва і двоє її дітей, розповідає співрозмовник "Досьє". Загалом для них виділили три судна. Graceful — найбільше, на борту мешкали спортсменка з дітьми, на борту другої яхти у синів Путіна проходили заняття з учителями. Третя яхта найменша, на ній розмістили тільки персонал. Судна трималися на відстані одне від одного, щоб не привертати увагу, але водночас перебували досить близько, щоб дітей можна було переправляти з одного корабля на інший за допомогою невеликого човна.

Наприкінці липня 2023 року ця флотилія подорожувала Фінською затокою і Ладозьким озером. Відомо, що раніше все літо Кабаєва з дітьми подорожувала морями й океанами, але після повномасштабного вторгнення маршрути скоротилися до території РФ.

Один із літаків Путіна Фото: Досье

Крім яхт і бронепоїзда, в розпорядженні у сім'ї кілька літаків і вертольотів:

два бізнес-джети Dassault Falcon 7X, один з яких належить до спеціального льотного загону "Россия";

джет Dassault Falcon 8X;

новий російський Ту-204;

два англо-італійські вертольоти AgustaWestland AW139;

два франко-німецьких вертольоти Eurocopter EC 145;

чотири російські вертольоти Мі-8.

Те саме джерело повідомило, що з появою синів у Володимира Путіна з'явилася вразливість. Він справді радий тому, що має спадкоємців, і стурбований їхньою безпекою і вихованням значно більше, ніж вихованням своїх дочок колись. Іван і Володимир-молодший ростуть, прекрасно знаючи, що вони особливі, спадкоємці Росії і свого батька.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дітей і коханок Володимира Путіна. Хоч би як він приховував своє особисте життя, журналістам все одно вдалося з'ясувати, з ким російський президент проводив свій вільний час.