Родина Путіна купує яхти і запчастини до приватних літаків всупереч санкціям, — The Insider

Аліна Кабаєва, яку назвали "неофіційною дружиною Путіна", переміщається на літаку Falcon 7X вартістю $33,7 млн. Постачання для особистої авіакомпанії оточення Путіна йдуть через Туреччину, ОАЕ і Мальдіви.

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Незважаючи на західні санкції, близьке оточення президента Росії Володимира Путіна продовжує купувати розкішні яхти, а також імпортує запчастини до бізнес-джетів західного виробництва. Про це йдеться в матеріалі The Insider.

Журналісти з'ясували, що фірма, пов'язана з Михайлом Шеломовим — племінником Володимира Путіна, нещодавно купила розкішний вітрильник "Безсмертний мрійник", який був побудований у Франції у 2023 році. Його вартість становить близько $7,8 млн.

Вітрильник Безсмертний мрійник Фото: The Insider

"У серпні (2023 року, — ред.), згідно з наявними у The Insider митними документами, її транзитом через Туреччину пригнали в Росію. Посередником виступила компанія Burevestnik Group, власник якої Андрій Бойко відомий як близький до Кремля імпортер яхт. Одна зі співробітниць Burevestnik Group значилася серед старших членів екіпажу найвідомішої на сьогодні знаменитої яхти для Путіна і Кабаєвої "Шехерезада" із залом для дзюдо і аквадискотекою", — ідеться в матеріалі.

Покупцем яхти стало ТОВ "Меркурій". Як стверджує The Insider, багато керівників і співробітників цієї фірми виявилися працевлаштованими в ТОВ "Акцепт" — особистій компанії Михайла Шеломова, племінника Путіна.

"Шеломов є сином двоюрідної сестри Путіна, вартість записаних на нього активів оцінювали більш ніж у мільярд доларів", — ідеться в публікації видання.

Після ввезення в Росію яхту перейменували, тепер вона називається "Камчатка".

Запчастини для бізнес-джета Аліни Кабаєвої

Як пише The Insider, неофіційна дружина Володимира Путіна Аліна Кабаєва переміщається на літаку Falcon 7X вартістю 3 млрд рублів.

"Цей бізнес-джет — принаймні донедавна — обслуговувала компанія "Руссэйр", яка орендує його у страховика "Согаз", акціонерами якого ще в "нульові" роки стали Шеломов, Ковальчук та інші близькі Путіну люди", — ідеться в матеріалі.

Журналісти уточнили, що "Руссэйр" не перебуває під санкціями і під час війни продовжує отримувати запчастини для розкішного бізнес-джета Falcon західного виробництва.

"У 2023 і 2024 роках, згідно з наявною у The Insider митною інформацією, компанія ввезла в Росію приймач, кільця ущільнювачів і прокладки, сорочку троса, дзус, дріт заземлення, резервні джерела живлення, авіашини, вогнегасники, траверси, пружинні шайби, гайки, стікач газів, балони з гелієм, протидимні капюшони, кронштейни, гвинти, аудіогарнітуру, кисневі маски для пілотів та інші товари для Falcon. Виробники — суцільно західні: зі США, Франції, Канади та Великої Британії", — стверджується в розслідуванні.

Журналісти пояснили, що поставки для особистої авіакомпанії оточення Путіна йдуть через Туреччину, ОАЕ і Мальдіви, а в схемах поставок ще задіяні й фірми з Казахстану.

бізнес-джет Аліни Кабаєвої Фото: The Insider

Нагадаємо, 6 червня Володимир Путін поскаржився, що російських журналістів на Заході залякують і відбирають транспорт.

11 червня з розслідування журналістів проєкту "Схеми" стало відомо, що дівчина заступника генпрокурора України придбала майна на 52 млн грн.