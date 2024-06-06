Президент РФ наголосив, що російські ЗМІ повинні мати можливість доносити інформацію до західної аудиторії.

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Російських журналістів начебто залякують та перешкоджають їх роботі, коли вони намагаються донести російську точку зору, перебуваючи у країнах Заходу. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомило російське пропагандистське видання "Известия".

"Усюди, де намагаються працювати наші журналісти, скрізь їм починають перешкоджати. Ну просто скрізь. Залякують, закривають рахунки у банках, відбирають транспорт. Чого тільки не роблять. Це є свобода слова? Звичайно, ні", — сказав Путін.

Він уточнив, що єдине, чим у цей час займаються представники російських медіа — це розповідають російську точку зору на події у світі. Саме тому подібні дії, на думку Путіна, свідчать про порушення принципів свободи слова та демократії, які так активно пропагуються західними державами.

Президент держави-агресора також наголосив, що російські ЗМІ повинні мати можливість доносити інформацію до західної аудиторії.

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Нагадаємо, 5 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що для припинення бойових дій в Україні Сполучені Штати мають припинити постачання зброї Києву.

У цей же день російський президент заявив, що у Вашингтоні нібито готові "терпіти" українського президента Володимира Зеленського до наступного року, після чого "попрощаються" з ним.