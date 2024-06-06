Президент РФ подчеркнул, что российские СМИ должны иметь возможность доносить информацию до западной аудитории.

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Российских журналистов якобы запугивают и препятствуют их работе, когда они пытаются донести российскую точку зрения, находясь в странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило российское пропагандистское издание "Известия".

"Всюду, где пытаются работать наши журналисты, везде им начинают препятствовать. Ну просто везде. Запугивают, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только не делают. Это есть свобода слова? Конечно, нет", — сказал Путин.

Он уточнил, что единственное, чем в это время занимаются представители российских медиа — это рассказывают российскую точку зрения на события в мире. Именно поэтому подобные действия, по мнению Путина, свидетельствуют о нарушении принципов свободы слова и демократии, которые так активно пропагандируются западными государствами.

Президент государства-агрессора также отметил, что российские СМИ должны иметь возможность доносить информацию до западной аудитории.

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Напомним, 5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий в Украине Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Киеву.

В этот же день российский президент заявил, что в Вашингтоне якобы готовы "терпеть" украинского президента Владимира Зеленского до следующего года, после чего "попрощаются" с ним.