"Одержимий ідеєю безсмертя": всі гості Путіна перед зустріччю з ним проходять карантин, — ЗМІ

Російський диктатор примушує всіх відвідувачів проходити строгий карантин через манію "вічного життя".

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Російський диктатор Володимир Путін "обожнює життя та одержимий ідеєю безсмертя". Саме тому його гості обов’язково змушені пройти карантин перед зустріччю з ним, пише видання The Atlantic.

Як йдеться у тексті публікації, родичі диктатора змушені пересуватись лише за допомогою автомобілів. Водночас гості Путіна зобов’язані дотримуватися тривалого карантину, перед тим як зустрітися з ним. Це пов'язано з тим, що Путін "любить життя та одержимий ідеєю безсмертя".

У зв’язку з цим, російське МОЗ змушує науко-дослідні інститути займатися дослідами щодо боротьби з сенсорними та когнітивними розладами та подавати відповідні звіти. Окрім того, такі заклади вивчають методи боротьби зі старінням клітин, остеопорозом і спробами зміцнення імунної системи.

Водночас ЗМІ зазначає, що сам Путін схиблений на тому, аби максимально зберегти таємність свого приватного життя. Зокрема, про його довготривалий роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою, з якою він має чи то двох, чи то трьох дітей. Та й сам диктатор не дуже хоче, аби Кабаєва "стала предметом для чуток", тому старається максимально приховати будь-які подробиці їхнього зв’язку.

"Одержимість президента конфіденційністю можна частково пояснити тим, скільки зараз росіяни знають про особисте життя його улюбленого диктатора Йосипа Сталіна", — мовиться у статті.

Раніше Фокус розповідав про те, що діти російського диктатора перебувають у "золотій клітці", однак з часом можуть розпочати боротьбу за владу.

4 вересня центр "Досьє" опублікувало матеріал, у якому розповіли про спадкоємців президента РФ. За даними журналістів, у Володимира Путіна від Аліни Кабаєвої є двоє синів — Іван та Володимир і, ймовірно, дівчата-близнюки.