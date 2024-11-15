Как в Украине с 1 января будут устанавливать инвалидность: правительство приняло постановление (инфографика)

С 1 января 2025 года в Украине ликвидируются МСЭК и оценивать состояние человека будут уже по другому. Путь к установлению статуса инвалидности должен значительно упроститься и избавиться от коррупционной составляющей.

В четверг, 15 ноября, Кабинет министров принял документ, который будет определять новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК) с 1 января 2025 года. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Принятое правительством постановление "О некоторых вопросах внедрения оценки повседневного функционирования лица" закладывает изменения в системе на примере введения новой концепции оценки, упрощении для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности, цифровизацию процесса, антикоррупционные меры и тому подобное.

После 1 января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. Для остальных людей с инвалидностью, чей повторный осмотр приходится на время внедрения новой системы, срок повторного осмотра продлевается на 6 месяцев.

Все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки сохраняются, отмечают в Минздраве.

В министерстве уверяют, что путь к установлению статуса инвалидности должен значительно упроститься и сократиться. Оценивание будут проводить команды врачей-практиков на базе 300 больниц, которые будут территориально равномерно расположены, причем в одном заведении будет существовать несколько команд на каждый профиль дел. По возможности, дела будут направлять в учреждения профильного направления.

Под каждый случай будет формироваться индивидуальный состав экспертной команды, а индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценивания.

Вместо бумажного процесса с 1 января будет введена электронная система, которая минимизирует коррупционные злоупотребления и позволит отследить все этапы рассмотрения дела.

Также планируется создать Центр оценки функционального состояния лиц, который будет проверять обоснованность решений команд и заниматься делами, направленными на обжалование.

Постановление утверждает, что инвалидность сохраняется для всех лиц, кому ранее инвалидность была установлена пожизненно. Вместе с сохранением этого статуса сохраняют силу все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки. Их инвалидность может быть пересмотрена исключительно по их желанию или по решению суда. Для лиц, которым была установлена инвалидность со сроком повторного осмотра, и он приходится на время внедрения новой системы, статус инвалидности продолжают на 6 месяцев, как и соответствующие выплаты и гарантии.

Для мужчин призывного возраста, которые во время действия военного положения не проходили установленный повторный осмотр, необходимо будет его пройти до 1 ноября 2025 года, а для остальных лиц — до 1 апреля 2026 года. Исключение составляют лица на временно оккупированных территориях и лица с тяжелыми состояниями здоровья по определенному в постановлении перечню. Также оценивание раньше определенного предварительно срока может состояться по запросу суда или правоохранительных органов, в частности в рамках уголовного производства.

Следующие шаги Минздрава

Для внедрения новой системы запланировано сократить количество документов, которые получает человек по результатам оценки: вместо 12 справок или выписок в различных комбинациях будет 1 комплексный документ.

Также запланировано, что справочная и статистическая информация о командах, их специальности, местонахождение, очереди и решения будет доступна публично на аналитических панелях (дашбордах).

Отмечается, что текущие изменения пока не касаются детей. Процессы по инвалидности несовершеннолетних также нуждаются в обновлении, чтобы быть более удобными и ориентированными на пациента. Это запланировано следующим этапом. Сейчас для детей остается действующая система, где статус инвалидности назначается по решению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине введут дистанционную, заочную и выездную оценки состояния функционирования человека. Система будет цифровизирована и нацелена на максимальную реабилитацию человека.

В Минздраве сообщали, что руководителей МСЭК не допустят к должностям в обновленной системе врачебных комиссий. Между тем врачи, которые работают сейчас в МСЭК на других должностях, смогут подавать свои кандидатуры на должности в больнице.