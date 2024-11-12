Что будет после ликвидации МСЭК и можно ли экспертизу пройти онлайн, — Шмыгаль

В Украине введут дистанционную, заочную и выездную оценки состояния функционирования человека. Система будет цифровизирована, сообщил премьер Денис Шмыгаль и нацелена на максимальную реабилитацию человека.

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в Украине будут ликвидированы. Как подчеркнул во время заседания Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, бюрократическую систему заменит механизм, ориентированный на человека и на его потребности.

Глава Кабмина отметил, что в Верховную Раду направлен проект закона, который, по его словам, устанавливает "алгоритм оценки повседневного функционирования человека".

Врачи в составе экспертных команд должны объективно оценивать состояние пациента по одной из трех категорий: стойкое полное ограничение трудоспособности, стойкое частичное ограничение трудоспособности или что лицо трудоспособно, — сообщил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, отметил премьер, будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на максимальную реабилитацию человека, возвращение его к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

Правительство также одобрило два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты, которые будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. И для людей с полной стойкой утратой трудоспособности их размер существенно возрастет, анонсировал Денис Шмыгаль.

Для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую работник имел до страхового случая и после возвращения на работу.

В то же время продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев увеличат до 1,5 года, во время которых человека будет невозможно уволить.

При этом статус инвалидности, который предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве, сохраняется, то есть для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится, подчеркнул чиновник.

Напомним, врачи, которые сейчас возглавляют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), в будущем не будут допущены к должностям в обновленной системе врачебных комиссий.

А военнослужащим с ранениями и людям с тяжелыми болезнями не придется ходить по учреждениям, чтобы получить справки. Сначала их будет осматривать семейный врач и специальная медицинская комиссия в ближайшей больнице.