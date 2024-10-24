"Не будут кланяться": в Раде рассказали, что будет вместо МСЭК и как избегут коррупции (видео)

Для реформирования МСЭК в Украине усилят цифровизацию в системе здравоохранения, пояснил нардеп и глава соответствующего комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий. Благодаря новациям люди не будут носить бумажки, а медицинские чиновники не будут наживаться на справках.

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После ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) военнослужащими с последствиями ранений и людям с тяжелыми болезнями не придется ходить по учреждениям, чтобы получить различные справки. Сначала их будет осматривать семейный врач и специальная медицинская комиссия в ближайшей больнице. Все данные будут фиксировать в электронной системе, в которой хорошо видно несанкционированный вход и попытку фальсификации. Программное обеспечение для функционирования этой системы уже существует, следует просто обновить "софт". Об институтах, которые будут заниматься установлением инвалидности вместо МСЭК, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире "Радио Свобода".

Что будет вместо МСЭК — Радуцкий о ликвидации и реформе см. с 7:15

Что будет вместо МСЭК — детали

Радуцкий пояснил, что во время реформирования обратятся к диджитализации — то есть оцифровке медицинских документов и контролю за декларациями людей из медкомиссий. Нардеп напомнил, что в Украине ранее, во время первых попыток улучшить военно-врачебные комиссии (ВВК), в местных больницах создали мультидисциплинарные комиссии. После ликвидации МСЭК именно туда в первую очередь будут обращаться люди с тяжелыми болезнями, военнослужащие. Это учреждение будет делать заключение о состоянии здоровья и его влиянии на жизнь. Решение потом должна подтвердить еще одна новая структура, которая, собственно, и заменит МСЭК — это особые комиссии в кластерных и надкластерных больницах, заявил политик. Новация заключается в том, что гражданам не потребуется лично ходить по учреждениям, поскольку вся информация будет собираться в единой электронной системе.

"Люди носят в МСЭКи тонну бумажек, ходят, кланяются каждому мелкому чиновнику или каждому мелкому медицинскому чиновнику, чтобы получить какую-то бумажку. Все это будет подключено к электронной системе здравоохранения, которая работает уже не один год", — подчеркнул нардеп.

По мнению главы комитета, бумажки — это "издевательство над людьми" и именно с этого начиналась коррупция в медкомиссиях. Если все перевести в цифровой формат, как, например, это делается в существующей "Электронной системе здравоохранения" (ЕСОЗ). Радуцкий уверен, что к этой системе добавят оцифрованные документы. После этого будет видно каждую попытку несанкционированного доступа и попытку что-то подделать.

"Этот мониторинг выявляет очень быстро какие-то фальсификаты. То есть людям, у которых это все будет в электронном виде, уже не надо будет отправлять, ездить на какие-то комиссии, а это все-таки гарантии того, что будет это работать как основной предохранитель", — сказал он.

Отметим, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета по нацбезопасности принял решение о ликвидации МСЭК, которые доработают до 31 декабря, а затем исчезнут. Решение появилось после задержания главы Хмельницкой областной медкомиссии Татьяны Крупы, у которой дома обнаружили 6 млн долл. и заподозрили в неправомерной выгоде. Вслед за этим в СМИ сообщили о почти 50 прокурорах, которые получили инвалидность во времена Крупы и получали дополнительные средства на пенсии. Позже глава СБУ Василий Малюк отчитывался об обнаружении почти 70 фальсифицированных выводов, принятых в МСЭК.

Напоминаем, 23 октября Фокус собрал информацию о том, как действовать военным с ранениями после ликвидации медкомиссии.