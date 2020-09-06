Дорогу – скорой. На что стоило потратить "ковидный" фонд, кроме "большой стройки"

С конца июля эксперты и журналисты обсуждают тему расхода коронавирусного фонда на строительство дорог. То, что изначально выглядело как рядовая коррупционная история, к началу сентября стало приобретать очертания стратегической ошибки. К чему она может привести, и выдержит ли украинское здравоохранение "вторую волну" коронавируса, разбирался Фокус.

Шведский душ по-украински

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 с самого начала вызывала у украинцев смешанные чувства. За непродолжительный срок настроения граждан успели несколько раз изменить полярность. От "коронавирусом болеют только китайцы" до истеричных протестов в Новых Санжарах, распыления дезинфектора на улицах и запрета посещать парки прошло около месяца-двух. Переход от тотального карантина к тотальному его несоблюдению с отсылками на "шведский" опыт и теории заговора занял примерно столько же времени. В конце августа, на фоне роста статистики и очевидных признаков того, что система тестирования не справляется с нагрузкой, качели двинулись в обратную сторону. Из обеспокоенного Кабмина была "слита" информация о том, что больницы в Украине будут переполнены уже в октябре, а затем эту же информацию в более мягкой и оптимистичной форме озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидаемое обострение ситуации, в пользу которого говорит статистика конца июля – конца августа, а также ускорение распространения инфекции в связи с началом учебного года, ставит власть в крайне уязвимую позицию.

Во-первых, покорность, с которой государственные мужи следуют переменчивому общественному мнению, принимая судьбоносные решения, не вызывает ни уважения, ни сочувствия, ни благодарности. Причем как среди патерналистски настроенного населения, так и среди более образованных граждан и экспертов.

Во-вторых, подозрения, что настроения масс использовали ради собственной выгоды, а т.н. ковидный фонд был израсходован на строительство дорог из популистических и коррупционных соображений, могут стать оружием массового поражения в руках оппозиции. "Где деньги, Вова?" – спрашивает популярный блогер, известный своей любовью к троллингу первых лиц государства. Можно быть уверенными, что этот вопрос мы услышим еще не раз после каждой новости о нехватке тестов, мест в больницах или аппаратов искусственной вентиляции легких.

Развернуть потоки вспять

Вскоре после тотального закрытия страны (и значительной части ее экономики) на карантин в марте 2020-го, стало понятно, что деньги нужны и на медицинские потребности, и на "сглаживание" социальных последствий такого решения.

13 апреля нардепы поддержали изменения в Госбюджет и создали особый Фонд борьбы с коронавирусом на общую сумму в 64,7 миллиарда гривен, который впоследствии был незначительно увеличен – до 65,9 миллиардов гривен.

Изначально план соответствовал тревожным настроениям общества. Законом от 13 апреля предусматривалось, что средства фонда будут расходоваться на госзакупки с целью предупреждения и ликвидации вспышек инфекции, доплаты медицинским "и иным работникам", работающим на коронавирусных фронтах или в жизненно важных сферах.

Помимо этого, планировалась также финансовая помощь пожилым людям, своего рода страхование на жизнь медработников, умерших от COVID и дополнительные трансферты Пенсионному фонду, фондам соцстраха и страхования по безработице.

К началу лета, когда основные карантинные ограничения уже были сняты, из предусмотренных миллиардов успели освоить совсем немного – 693 миллиона, чуть более 1%. Из них 534 миллиона пошли на кредиты предприятиям и учреждениям, еще 154 миллиона – на субсидии и прямые трансферты. Сумма прямых выплат населению по линии Минсоцполитики составила 5,9 миллиона.

Как сообщили тогда в Минфине в ответ на запрос журналистов УП, в течение года планировалось потратить всего 10,7 миллиарда из "ковидного фонда" – остальные средства все еще не были распределены.

Но вскоре настроения опять поменялись и на первое место вышла обеспокоенность состоянием экономики, пострадавшей от тотального локдауна. Реакция властей не заставила себя ждать и уже 18 июня Рада приняла новые изменения в госбюджет. Теперь к закупкам оборудования и реконструкции больниц добавился еще один пункт – "улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог". На эту цель решено было потратить 35 миллиардов гривен.

В пояснительной записке к законопроекту главной причиной такого решения была названа борьба с безработицей: мол, спровоцированный пандемией экономический спад оставил миллионы украинцев без средств к существованию. Отдельно отмечалась и необходимость улучшить транспортное сообщение для… "своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его тестирования на наличие коронавируса" (!).

Чтобы не быть голословными, авторы законопроекта прикинули экономический эффект решения: 25 млрд гривен уйдут на усиление внутреннего спроса, 7,5 млрд вернутся в виде налогов, а 1,8 млрд попадут в карман населению в виде зарплаты. Наконец, 240 млн гривен "увеличат инвестиционную состоятельность дорожных предприятий".

Стоит отметить, что всего на капитальные расходы из фонда планировалось направить 46,2 млрд гривен. Из них 35 млрд – на дороги, 5,3 млрд – на оборудование приемных отделений, 2,9 млрд – на лаборатории и средства защиты, 1,68 млрд – на строительство и ремонт тех же приемных отделений, еще 1 миллиард – на поддержку "культуры, туризма и креативных индустрий".

После этих изменений расходование средств фонда активизировалось. По состоянию на 28 августа, по данным Минфина, освоено уже 18,9 миллиардов гривен, из них 7,5 миллиардов – на пресловутые капитальные расходы. Из этих денег 445 миллионов пошло на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку защитных средств, а 7 миллиардов 65 миллионов – на дорожное строительство. Ни копейки не израсходовано на закупку ИВЛ, ремонты приемных отделений или "креативные индустрии".

Помимо этого, на соцвыплаты (больничные и пособия по безработице) потрачено 8 млрд гривен, 2,5 млрд на доплаты "ликвидаторам COVID" (исключительно по линии МВД) и 808 млн на помощь детям ФОПов-"упрощенцев".

Если завтра война

Как видно из расстановки приоритетов при освоении выделенных фондов, система здравоохранения не то, чтобы главный бенефициар – до нее пока вообще ничего не дошло, не считая, собственно, лабораторий, которые к началу сентябре перестали справляться с нагрузкой.

Если же выстроить рейтинг из министерств, то больше, чем Минздрав, получили денег из фонда Мининфраструктуры, МВД, Минсоцполитики и Минэкономики (фонд по безработице).

Пока темпы распространения инфекции оставались контролируемыми, это не вызывало массового интереса, а представители власти продолжали защищать свое решение. Например, 29 августа глава президентской фракции Давид Арахамия объяснял, что сейчас мы можем "инвестировать в самих себя", а 2 сентября волну критики попытался сбить президент Владимир Зеленский.

Больше, чем Минздрав, получили денег из фонда Мининфраструктуры, МВД, Минсоцполитики и Минэкономики

"С ковидным фондом все в порядке... там почти все средства есть", – обнадежил глава государства.

Впрочем, ежедневная статистика новых случаев заражения показывает, что ситуация понемногу накаляется. И власти это понимают – премьер-министр Денис Шмыгаль заговорил об ожидаемых трех тысячях ежедневных заражений к началу октября, а глава Минздрава Максим Степанов, выступая 4 сентября перед нардепами, рассказал о перспективе дефицита врачей и медработников.

При этом часть экспертов куда менее сдержаны. Например, инфекционист Владимир Курпита предполагает, что к началу ноября ежедневное количество заражений достигнет 6 тысяч при сохранении летальности на уровне 2%.

"С ковидным фондом все в порядке... там почти все средства есть", – Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента

Помимо тревожного звоночка в виде угрозы переполненности больниц обеспокоенность вызывает и перегруженность лабораторий, которые работают на пределе возможностей. Среди неочевидных последствий этого – невозможность гражданам получить справку для выезда в другие страны: с понедельника частные медцентры Киева перестают тестировать граждан без подозрения на Covid-19.

По состоянию на 4 сентября в лабораторных центрах Украины накопилась очередь из почти 21 тыс. образцов. Одновременно доля положительных тестов выросла до 15%.

Нехватка оборудования, расходных материалов и кадров заставляет власть принимать и более экзотические решения. Чтобы возобносить адекватное тестирование, главный санврач Виктор Ляшко предложил не проверять переболевших, а признавать их неопасными для общества по прошествии двух недель после исчезновения симптомов.

Помимо очевидных проблем в сфере здравоохранения, денег на борьбу с коронавирусом не хватает и системе образования. Экс-министр образования Анна Новосад в своем Facebook выразила возмущение, что Фонд предусматривает лишь выплату компенсации за отмененное пробное ВНО.

"Если в какой-то момент мы вернемся к более жесткому карантину и дистанционному обучению, то под ударом окажутся те, кто и так страдает от социально-экономического неравенства и ограниченного доступа к качественному образованию", – написала экс-чиновница.

Как заявил действующий министр образования Сергей Шкарлет, в бюджете предусмотрены 3,3 миллиарда на образовательные субвенции местным властям. Именно эти деньги министр будет просить правительство выделить на закупку дезинфекторов и масок.

Впрочем, представители оппозиции заявляют, что по крайней мере часть этих денег уже потрачена. Экс-замглавы МОН и нардеп от "Голоса" Инна Совсун по поводу планов министра заявила, что это "мягко говоря, слишком поздно". И возмутилась, что возросшая нагрузка на учителей из-за разделения классов на меньшие группы и разведения потоков никак не отобразится на их заработной плате.

"Если в какой-то момент мы вернемся к более жесткому карантину и дистанционному обучению, то под ударом окажутся те, кто и так страдает от социально-экономического неравенства и ограниченного доступа к качественному образованию"

Чтобы скорая добралась, чтобы тесты подвезли

Пока надвигающиеся проблемы на коронавирусном фронте выглядели как редкие зарницы на горизонте, заметные только экспертам, страна следила за ударными стройками на направлениях "Киев-Харьков", "Днепр-Решетиловка", "Васильевка-Бердянск" и других. Сегодня строительство разворачивается на трассах "Чугуев-Меловое" и "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече".

Днепр - Решетиловка / Фото: Офис президента

Накануне начала политического сезона и местных выборов такое внимание к дорогам – ход эффектный, но дорогостоящий. Помимо "ковидных денег" и первоначальных фондов Укравтодора, Кабмин постановил наладить выплату концессионерам-строителям дорог из Дорожного фонда, в том числе и за счет штрафов. В перспективе это должно привести к появлению у нас "концессионных автобанов международного качества".

На скорейшее строительство дорог, привлечение подрядчиков и пресловутых концессионеров пойдут и ожидаемые кредитные миллиарды от европейских структур. Это 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС полмиллиарда от Европейского инвестиционного банка.

Вопросы к дорожному строительства у экспертов и общества до недавнего времени были стандартными. Они касались прозрачности тендерных процедур и возможных злоупотреблений

Например, как сообщали "Наші гроші", сумма тендера на строительство бетонки "Днепр-Решетиловка" достиг рекордных 12,6 млрд гривен. "Укравтодор" обязал участников тендера доказать свою финансовую состоятельность. Для этого доход компании за 2019 год должен был составить не менее трети от суммы тендера. Этому условию соответствовали только две компании – турецкий "ОНУР" и "Автомагистраль-Юг", которая в итоге и выиграла тендер, несмотря на протесты Антимонопольного комитета, недовольного малым числом участников торгов.

Еще один момент, вызывающий критику – неявные преимущества, которые получили иностранные компании, которые могут не растамаживать технику при ввозе в страну и имеют доступ к более дешевому кредитованию.

По сообщению все тех же "Наших грошей", компания "ОНУР" в этом году вышла на второе место по сумме выигранных тендеров (5,1 миллиарда гривен). Другие крупные игроки – турецкий "Özaltin Inşaat" (1,1 млрд), азербайджанский "AzVIRT" (4,3 млрд), белорусский "ГСТ БРЕСТ-4" (1,6 млрд) и китайский Sinohydro (1,3 млрд).

Цыплята по осени

Что же получится, если мы попробуем оценить все, что происходило с "ковидным фондом" с точки зрения заявленных целей и полученных результатов? Начиная от борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями, и заканчивая активизацией экономики за счет дорожного строительства?

Если с первым все более-менее понятно (ситуация плохая, может стать хуже, у правительства еще есть шанс исправить ситуацию), то что касается экономики? На этот вопрос могла бы ответить статистика рынка труда и экономическая динамика строительной отрасли, но данных за третий квартал пока нет.

Тем временем тема строительства остается главным коньком для "слуг народа". Например, именно с презентации проекта новой Киевской обходной дороги фактически начала свою избирательную кампанию Ирина Верещук – кандидат от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева.