Приказано расти. Для чего правительство собирается повысить минимальную зарплату и что из этого выйдет

Правительство обнародовало график, по которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го — до 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн, поможет ли это покончить с "эпохой бедности", как обещал Зеленский, разбирался Фокус

Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский пообещал украинцам "конец эпохи бедности". Но спустя год в разгар коронакризиса уровень жизни людей только падает. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии COVID-19 за чертой бедности вскоре окажутся от 6,3 до 9 млн жителей Украины. Тем временем правительство обнародовало график, по которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата (МЗП) вырастет до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го — до 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Не впервой: к чему привело повышение минимальной зарплаты в 2017-м

В стремлении заметно повысить соцстандарты президент и правительство не оригинальны. Минималку сразу вдвое (с 1,6 тыс. грн до 3,2 тыс. грн) в январе 2017 года увеличил тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, что в тот момент стало шоком для многих предпринимателей. Ведь повышение зарплаты — это усиление налогового давления на бизнес. "Одновременно усилили меры по контролю, ввели очень большие штрафы, проводили рейды по "отлову" неоформленного персонала. Говорят, тогда даже на рынках оформили людей официально, чего не было за все годы независимости Украины", — вспоминает Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Такую политику Гройсмана ряд экономистов критиковали за "насилие над рынком", хотя ВВП Украины в 2016–2019 годах стабильно рос. Однако теперь власть хочет увеличивать МЗП на фоне экономической рецессии, что вместо ожидаемой детенизации сферы занятости приведет к обратному.

Фискальный аппетит

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) уверены, что желание повысить МЗП сигнализирует о курсе правительства на увеличение налоговой нагрузки. В случае реализации задуманного возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса (ЕСВ), которая составляет 15 минимальных зарплат (70,8 тыс. грн), то есть работодателям придется больше платить в бюджет. Многие выведут персонал в тень.

С БАРСКОГО СТОЛА. Как правительства повышали минимальную зарплату в Украине (Инфографика: Людмила Лысак)

Минимальный ЕСВ, составляющий 22% МЗП (1,04 тыс. грн), также вырастет. Поэтому предприниматели на упрощенной системе налогообложения, с которых взимается ЕСВ в объеме не менее минимального, при росте МЗП до 6,5 тыс. грн будут платить от 1430 грн в месяц.

По оценкам Екатерины Шнырковой, генерального директора компании ZEST Outsourcing, с 1 июля 2021 года минимальная и максимальная базы для начисления ЕСВ вырастут на 38%. К тому же пропорционально повышению минималки вырастут единый налог, налог на недвижимость, другие сборы, платежи и штрафы.

Бизнес думает

По словам Томашевской, в Украине практикуют два классических способа минимизации зарплатных налогов: оформление на минималку с дополнительной выплатой в конверте и регистрация сотрудника физлицом-предпринимателем на едином налоге. По словам собеседницы Фокуса, даже иностранные компании в Украине начинают "соображать", когда узнают, что платить всю зарплату с налогами обходится почти наполовину дороже. Кроме того, распространены прецеденты и вовсе неформальной занятости без уплаты налогов (особенно в сфере услуг).

С сентября минзарплата вырастет до 5 тыс. грн, а с начала 2021 года — до 6 тыс. грн. Это существенно увеличит налоговую нагрузку на бизнес

На повышение минималки, по словам Марии Репко, заместителя директора ЦЭС, со стороны бизнеса может быть три варианта реакции: платить повышенные зарплаты, уйти в тень или уволить и перевести на частичную занятость часть персонала.

При повышении МЗП при Гройсмане наблюдался микс трех вариантов. А теперь что? "В условиях карантинной неопределенности мотивация к сокращению затрат усилится, повышение минималки может стать последним камешком на весах в пользу увольнения работников", — предупреждает Репко.

Впрочем, компании, которые "светят" перед налоговой только МЗП (остальное — "конверт"), по мнению Пашкиной, после повышения минималки могут перевести работников официально на неполную ставку, таким образом оставив для себя все как есть. Некоторые в карантин и без повышения МЗП массово отправляли работников в отпуск за свой счет без выплаты даже официальной части. Так что опыт имеется.