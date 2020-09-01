В правительстве ожидают 80%-ную загруженность коек в больницах по всей стране.

До конца сентября в Украине ежесуточный прирост больных коронавирусом Covid-19 достигнет трех тысяч человек.

Об этом сегодня, 1 сентября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября – началу октября эта цифра вырастет до 3000 больных каждый день", – сказал премьер.

Чиновник добавил, что в результате такого увеличения числа больных, загруженность больничных коек по стране достигнет 80%.

По словам премьера, границы для иностранцев откроют только в том случае, если прирост заболеваемости спадет в течение двух недель: "Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина".

Как сообщалось ранее, в случае, если число заболевших COVID-19 будет превышать 3000 в день – мест в больницах не хватит, а ситуация может стать критической уже к октябрю.

Сегодня, 1 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за местных выборов в Украине, школьников могут отправить на внеплановые каникулы.