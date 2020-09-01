Из-за выборов осенью школьников могут отправить на еще одни каникулы, – Степанов

Большинство избирательных комиссий будут организовывать свою работу в школах.

Министр здравоохранения украины Максим Степанов заявил, что из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября, школьников могут отправить на внеплановые каникулы.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky NEWS.

Все дело в том, что большинство избирательных комиссий будут организовывать свою работу в школах.

По словам Степанова, сейчас МОЗ разрабатывает вместе с ЦИК механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях пандемии.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", – заявил Степанов.

Напомним, Максим Степанов накануне заявил, что ребенку в школе хватит одной одноразовой маски в день, ведь он не всегда ею пользуется.