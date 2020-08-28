Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, сколько защитных масок нужно давать ребенку с собой в школу, учитывая пандемию коронавируса.

Ребенку в школе хватит одной одноразовой маски в день, ведь он не всегда ею пользуется.

Об этом глава Минздрава заявил на брифинге в пятницу, 28 августа.

"Задают часто вопрос, какое количество масок должно быть, если одна маска на 3 часа. Одна маска на 3 часа непрерывного ношения. Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то достаточно одной маски в день. Ребенок не всегда в ней находится - просто положил в карман, когда начинается урок, а затем на перерыв надел маску", – сказал Степанов.

По словам министра, не стоит забывать и тот факт, что сейчас есть многоразовые маски, которые можно носить день, а потом просто постирать, погладить и снова использовать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.