Статистика коронавируса в Украине на 1 сентября: в Харьковской области всплеск заболевания

В Харьковской области за минувшие сутки заболели 262 человека (сутками ранее было 187). Всего от COVID-19 в стране умерли 2605 человек.

По состоянию на утро 1 сентября в Украине подтверждено 123 303 случая коронавирусной болезни. При этом 57 802 человека уже выздоровели. Сейчас болеют 62 896 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2088 новых случаев (ранее было 2141, 2096 и 2481 случай). Выздоровели 688 человек, умерли 48. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2 605 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193) и Тернопольской (189) областях.

Статистика по регионам:

Львовская область – 14 703 заболевших (193 за сутки);

Киев – 13 546 (176);

Черновицкая – 10 420 (117);

Ивано-Франковская – 9 348 (169);

Харьковская – 9 338 (262);

Ровенская – 9 269 (87);

Закарпатская – 7 600 (84);

Одесская – 7 494 (211);

Тернопольская – 6 194 (180);

Киевская – 5 755 (86);

Волынская – 5 523 (82);

Винницкая – 4 044 (51);

Житомирская – 3 382 (80);

Хмельницкая – 2 519 (38);

Днепропетровская – 2 398 (49);

Черниговская – 1 941 (47);

Запорожская – 1 627 (31);

Черкасская – 1 594 (21);

Сумская – 1 532 (62);

Донецкая – 1 448 (30);

Николаевская – 1 284 (32);

Кировоградская – 816 (2);

Полтавская – 808 (19);

Херсонская – 400 (4);

Луганская – 320 (5).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3000 в день.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.