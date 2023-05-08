"Оцениваем готовность": глава Минздрава Ляшко анонсировал отмену карантина в Украине

По словам чиновника, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин из-за COVID-19.

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Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность снятия карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Согласно заявлению представителя Минздрава Украины, правительство страны начало обсуждение возможности отмены карантинных мер, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. В настоящее время обсуждается пересмотр постановления Кабинета Министров, которое содержит указания по противоэпидемическим мерам и другим действиям, связанным с деятельностью в период карантина. Однако отменять карантин необходимо поэтапно, учитывая экономические последствия.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому нужно подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности к отмене всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен из такого числа", – отметил министр.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19.

Кроме того, 24 апреля сообщалось, что Китай переписывает историю происхождения COVID-19. Правительство Китая скрывало любую информацию о коронавирусе, которая могла бы выставить Пекин в неприглядном свете.