"Плакали даже опытные медсестры": Китай переписывает историю происхождения COVID-19, — СМИ

Правительство Китая скрывало любую информацию о коронавирусе, которая могла бы выставить Пекин в неприглядном свете. В отозванных публикациях говорилось о распространении COVID-19 среди детей и китайских медработниках, лечивших пациентов в Ухане.

Related video

В начале 2020 года, в день, когда новое заболевание получило официальное название COVID-19, команда ученых из США и Китая опубликована результаты совместного исследования, в котором сообщалось о том, насколько быстро распространяется вирус, и кто в группе риска. Выдержки из исследования цитировались по всему миру, и оно казалось образцом международного сотрудничества во время кризиса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы и интервью с учеными.

Однако спустя несколько дней китайские исследователи втайне удалили публикацию, а на ее месте появилось сообщение с просьбой не ссылаться на опубликованные данные, обновленную информацию обещали предоставить позже.

Немногие обратили на такой необычный шаг, и на фоне паники, вызванной пандемией, об этом быстро забыли.

Сейчас уже известно, что публикацию удалили по прямому распоряжению руководства системы китайского здравоохранения.

Ира Лонгиви, один из авторов исследования, представляющая Университет Флориды, сказала, что было очень сложно получить какую бы то ни было информацию от Китая, и что скрывалось многое.

Правительство КНР пыталось заставить ученых замолчать, препятствовало международным расследованиям, цензурировало обсуждения в интернете — все это хорошо задокументировано.

Под давлением правительства китайские ученые были вынуждены удалять данные, генетические последовательности из баз данных общего доступа и менять другие важнейшие детали в научных публикациях. В расследовании журналистов обнаружилось больше десяти удаленных документов.

Репрессивные меры КНР поспособствовали появлению дезинформации и помешали попыткам отследить происхождение коронавирусной инфекции.

Искаженные данные вводили в заблуждение ВОЗ и прочие организации.

Но нет данных о том, что цензура была направлена на то, чтобы скрыть определенный сценарий распространения происхождения пандемии — естественным путем от животного к человеку, или же путем лабораторной утечки.

"Думаю, существует большой политический план, влияющий на науку", — пояснил Эдвард Холмс, биолог из Сиднейского университета, который был среди исследователей, анализировавших последовательности, содержащие ДНК енотовидной собаки.

Поначалу Министерство науки и технологий указывало ученым на то, что нужно работать не над научными публикациями, а над тем, чтобы пресечь вспышки заболеваний.

Один из европейских исследователей рассказал, что его коллеги из Китая попросили подписать соглашение о неразглашении и пообещать не распространять данные, которые уже были опубликованы.

В дальнейшем ученые из Китая просили научные журналы отозвать свои публикации.

Изучение более десятка отозванных статей свидетельствует о тенденции к пересмотру опубликованных данных или сворачиванию исследований первых случаев заболеваний, условий работы медицинских работников и того, насколько широко распространился вирус. Все это могло выставить правительство в плохом свете.

Организация Retraction Watch, которая отслеживает отозванные научные публикации, указала на это.

Среди прочего были публикации о коронавирусной инфекцией среди детей, в одном из исследований говорилось о том, что китайские медработники, которым приходилось лечить пациентов с COVID-19, в том числе и в городе Ухань, бьют тревогу.

Сообщалось, что плачут даже опытные медсестры.

По мере распространения коронавируса правительство взяло под контроль все исследования нового заболевания.

Записи свидетельствуют о том, что чиновники из провинции Чжэцзян обсуждали "укрепление управления" научной информацией.

В некоторых правительственных публикациях сообщалось, что вирус распространялся более быстрыми темпами до того, как власти предприняли определенные меры. В частности, такая публикация появилась в Clinical Infectious Diseases, престижном научном журнале издательства Oxford University Press.

В указании Министерства образования шла речь о том, что ученые, которые не проверили свои научные проекты или те, кто провоцировал "серьезные негативные социальные последствия", должны быть наказаны.

Загадка происхождения COVID-19

Ученые из Китая годами отказывались опубликовать данные о мазках, сделанных с поверхностей рынка в городе Ухань, что мешало выяснить, как распространялся вирус.

Некоторые исследователи также указывают на то, что китайская цензура влияла на генетические базы данных, на основе которых ученые из других стран проводили исследования.

По словам доктора Джесси Блум, вирусолога из Сиэтла, которая изучала данные в статье за июнь 2021 года, десятки последовательностей генов были удалены из правительственной базы данных США. Их добавили ученые из Уханьского университета, но впоследствии они загадочным образом исчезли.

Пекин продолжает строго контролировать научную деятельность в стране. 1 апреля руководство КНР ограничило иностранный доступ к Китайской национальной инфраструктуре знаний. Ученым из Китая предлагают публиковаться в местных журналах, а не в зарубежных.

В апреле китайские правительственные ученые заявили, что следует начать расследование происхождения вируса за пределами Китая. Хотя версия о том, что пандемия началась в другой стране, широко опровергалась.

Напомним, что 21 апреля появилась информация о том, что коронавирус продолжает мутировать. Новый подвариант COVID-19 под названием Арктурус распространяется в США и может стать следующим доминирующим штаммом.

Ранее сообщалось, что найдены человеческие антитела, блокирующие почти все штаммы.