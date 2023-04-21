Коронавирус продолжает мутировать: что известно о новом штамме Арктурус

Новый подвариант COVID-19 распространяется в США и, по оценкам, может стать следующим доминирующим штаммом. Однако эксперты говорят, что пока не стоит бить тревогу.

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На полях сражений COVID-19 и систем здравоохранения появился новый боец, но, к большому сожалению человечества, он не на нашей стороне. Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно добавили в свой трекер вариантов свежий подвариант — XBB.1.16, он же Arcturus, оценив его как ответственный за более чем 7% новых случаев заражения COVID-19. Хотя ожидается, что это число будет расти, эксперты пока не бьют тревогу, пишет U.S.News.

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Почему же эта цифра считается не столько важной, чтобы обращать на него внимание? Ну, давайте посмотрим на текущее положение дел. Подавляющее большинство людей имеют определенный уровень защиты от COVID-19, будь то вакцинация, предыдущая инфекция или сочетание этих двух факторов. В результате число случаев заболевания, госпитализаций и смертей снизилось, а в США даже удалось избежать страшного, но уже традиционного, зимнего всплеска заболеваемости. Таким образом, хотя XBB.1.16 может стать опаснее в будущем, он не обязательно вызовет огромную волну инфекций.

Дэвид Дауди, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга, говорит об этом следующим образом: "То, что у нас появился новый вариант, не означает, что мы должны бить тревогу". Он отмечает, что XBB.1.5 стал доминирующим штаммом в США еще в феврале, когда количество случаев заболевания пошло на спад — и с тех пор оно продолжает снижаться. Так что, хотя за новым членом вирусного семейства "стоит присматривать", пока т никаких причин для беспокойства

Итак, вот что мы знаем о XBB.1.16: это близкий родственник доминирующего в США штамма XBB.1.5, но он, вероятно, более заразен благодаря дополнительным мутациям. Фактически, Всемирная организация здравоохранения недавно перевела Arcturus в категорию "вариант, представляющий интерес" и предупредила, что он может привести к росту инфекций. Тем не менее, они не наблюдают никаких первых признаков увеличения тяжести заболевания.

Один момент, за которым следует следить — это потенциальная связь между XBB.1.16 и конъюнктивитом у детей и подростков. Хотя сообщений о такой связи становится все больше, стоит отметить, что розовый глаз ассоциируется с COVID-19 по крайней мере с 2020 года. Представители ВОЗ пока не видят серьезных изменений в симптомах COVID-19 для варианта Arcturus.

Так приведет ли XBB.1.16 к очередному всплеску COVID-19? Хотя он может быть более заразным, ожидается, что высокий уровень защиты населения предотвратит серьезный всплеск. Дауди напоминает нам, что это небольшая модификация уже циркулирующего вируса, а не новый дельта- или омикрон. Кроме того, циклы COVID-19 в тех же США и Индии не синхронизированы, поэтому волны в одной стране не обязательно означают новый всплеск в другой части мира. В целом, ситуация с COVID-19 выглядит довольно хорошо, и XBB.1.16 вряд ли изменит ее — по крайней мере, пока.

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