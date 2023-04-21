Коронавірус продовжує мутувати: що відомо про новий штам Арктурус

Новий підваріант COVID-19 поширюється у США і, за оцінками, може стати наступним домінуючим штамом. Однак експерти кажуть, що поки не варто бити на сполох.

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На полях битв COVID-19 і систем охорони здоров'я з'явився новий боєць, але, на превеликий жаль людства, він не на нашому боці. Центри з контролю і профілактики захворювань нещодавно додали у свій трекер варіантів свіжий підваріант — XBB.1.16, він же Arcturus, оцінивши його як відповідальний за більш ніж 7% нових випадків зараження COVID-19. Хоча очікується, що це число зростатиме, експерти поки не б'ють на сполох, пише USNews.

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Чому ж ця цифра вважається не стільки важливою, щоб звертати на неї увагу? Ну, давайте подивимося на поточний стан справ. Переважна більшість людей мають певний рівень захисту від COVID-19, чи то вакцинація, чи то попередня інфекція, чи то поєднання цих двох чинників. У результаті кількість випадків захворювання, госпіталізацій і смертей знизилася, а у США навіть вдалося уникнути страшного, але вже традиційного, зимового сплеску захворюваності. Таким чином, хоча XBB.1.16 може стати небезпечнішим у майбутньому, він не обов'язково викличе величезну хвилю інфекцій.

Девід Дауді, епідеміолог зі Школи громадської охорони здоров'я імені Джона Гопкінса Блумберга, говорить про це так: "Те, що в нас з'явився новий варіант, не означає, що ми маємо бити на сполох". Він зазначає, що XBB.1.5 став домінуючим штамом у США ще в лютому, коли кількість випадків захворювання пішла на спад — і відтоді вона продовжує знижуватися. Тож, хоча за новим членом вірусного сімейства "варто наглядати", поки що немає жодних причин для занепокоєння

Отже, ось що ми знаємо про XBB.1.16: це близький родич штаму XBB.1.5, який домінує у США, але він, імовірно, більш заразний завдяки додатковим мутаціям. Фактично, Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно перевела Arcturus у категорію "варіант, що становить інтерес" і попередила, що він може призвести до зростання інфекцій. Проте, вони не спостерігають жодних перших ознак збільшення тяжкості захворювання.

Один момент, за яким слід стежити, — це потенційний зв'язок між XBB.1.16 і кон'юнктивітом у дітей та підлітків. Хоча повідомлень про такий зв'язок стає дедалі більше, варто зазначити, що рожеве око асоціюється з COVID-19 принаймні з 2020 року. Представники ВООЗ поки що не бачать серйозних змін у симптомах COVID-19 для варіанту Arcturus.

То чи призведе XBB.1.16 до чергового сплеску COVID-19? Хоча він може бути більш заразним, очікується, що високий рівень захисту населення запобіжить серйозному сплеску. Дауді нагадує нам, що це невелика модифікація вірусу, що вже циркулює, а не новий дельта- або омікрон. Крім того, цикли COVID-19 у тих же США та Індії не синхронізовані, тому хвилі в одній країні не обов'язково означають новий сплеск в іншій частині світу. Загалом, ситуація з COVID-19 має доволі добрий вигляд, і XBB.1.16 навряд чи змінить її — принаймні поки що.

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