Один із двадцяти. Учені з'ясували, що в деяких випадках ковід може призвести до діабету

Covid-19 може бути істотним чинником стрімкого зростання кількості випадків діабету, згідно з дослідженням, яке виявило можливий зв'язок між вірусом і цим захворюванням.

Related video

Дані, що з'явилися, свідчать про те, що Covid-19 може бути одним з основних чинників, що сприяють швидкому зростанню кількості випадків діабету. Нове дослідження показує, що до одного з 20 нових випадків діабету може бути пов'язано з інфекцією Covid-19, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Фактори способу життя, такі як ожиріння і надмірна вага, як і раніше, є основними причинами зростання кількості випадків діабету, причому тільки у Великій Британії офіційно діагностовано більше ніж 4,3 мільйона випадків, а в Україні ця кількість — 5,4 мільйона осіб.

Хоча попередні дослідження припускали, що інфекція Sars-CoV-2 може підвищувати ризик розвитку діабету, ці дослідження були або відносно невеликими, або обмежувалися певними групами людей. Для глибшого дослідження вчені з Університету Британської Колумбії у Ванкувері звернулися до когорти британської платформи спостереження, яка зв'язує дані про ковіду вірусні інфекції та вакцинацію із соціально-демографічними та адміністративними медичними даними. Вони виявили, що ті, у кого тест на Covid-19 був позитивним, значно частіше стикалися з новим діагнозом діабету 1 або 2 типу в наступні тижні і місяці.

Тоді як чоловіки і жінки, госпіталізовані з Covid-19, опинилися в групі найбільшого ризику, серед населення загалом зв'язок між інфекцією Sars-CoV-2 і ризиком розвитку діабету був значущим тільки для чоловіків. Надлишок випадків діабету, пов'язаний із Сovidом, може призвести до значного тягаря для систем охорони здоров'я, особливо з огляду на велику кількість людей, інфікованих Сovidом-19.

Дуже важливо, щоб медичні працівники пам'ятали про можливі довгострокові наслідки Covid-19. Раннє виявлення та лікування мають вирішальне значення в лікуванні діабету, і люди, які одужали від Covid-19, особливо ті, в кого в гострій фазі інфекції захворювання перебігало важче, мають перебувати під наглядом на предмет діабету. Дієта і фізична активність також можуть допомогти в контролі ризику розвитку діабету.

Для підтвердження того, що вірус є безпосередньою причиною діабету у людей, необхідні подальші дослідження, а також з'ясування основного механізму. Деякі дослідження припускають, що Sars-CoV-2 може інфікувати клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі, що призводить до зміни їхньої функції та вироблення інсуліну, тоді як інші дослідження не є переконливими щодо цієї теорії. Хронічне запалення низького ступеня, проблеми з вегетативною нервовою системою, гіперактивована імунна відповідь або аутоімунітет також можуть відігравати роль у розвитку діабету.

Раніше Фокус писав про причини виникнення Covid. Уряд США нещодавно дійшов висновку, що пандемія, швидше за все, пов'язана з витоком із лабораторії.