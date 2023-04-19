Один из двадцати. Ученые выяснили, что в некоторых случаях ковид может привести к диабету

Covid-19 может быть существенным фактором стремительного роста числа случаев диабета, согласно исследованию, которое выявило возможную связь между вирусом и этим заболеванием.

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Появившиеся данные свидетельствуют о том, что Covid-19 может быть одним из основных факторов, способствующих быстрому росту числа случаев диабета. Новое исследование показывает, что до одного из 20 новых случаев диабета может быть связано с инфекцией Covid-19, пишет The Guardian.

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Факторы образа жизни, такие как ожирение и избыточный вес, по-прежнему являются основными причинами роста числа случаев диабета, причем только в Великобритании официально диагностировано более 4,3 миллиона случаев, а в Украине это число – 5,4 миллиона человек.

Хотя предыдущие исследования предполагали, что инфекция Sars-CoV-2 может повышать риск развития диабета, эти исследования были либо относительно небольшими, либо ограничивались определенными группами людей. Для более глубокого исследования ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере обратились к когорте британской платформы наблюдения, которая связывает данные о ковирусных инфекциях и вакцинации с социально-демографическими и административными медицинскими данными. Они обнаружили, что те, у кого тест на Covid-19 был положительным, значительно чаще сталкивались с новым диагнозом диабета 1 или 2 типа в последующие недели и месяцы.

В то время как мужчины и женщины, госпитализированные с Covid-19, оказались в группе наибольшего риска, среди населения в целом связь между инфекцией Sars-CoV-2 и риском развития диабета была значимой только для мужчин. Избыток случаев диабета, связанный с Covidом, может привести к значительному бремени для систем здравоохранения, особенно учитывая большое количество людей, инфицированных Covidом-19.

Очень важно, чтобы медицинские работники помнили о возможных долгосрочных последствиях Covid-19. Раннее выявление и лечение имеют решающее значение в лечении диабета, и люди, выздоровевшие от Covid-19, особенно те, у кого в острой фазе инфекции заболевание протекало более тяжело, должны находиться под наблюдением на предмет диабета. Диета и физическая активность также могут помочь в контроле риска развития диабета.

Для подтверждения того, что вирус является непосредственной причиной диабета у людей, необходимы дальнейшие исследования, а также выяснение основного механизма. Некоторые исследования предполагают, что Sars-CoV-2 может инфицировать клетки, вырабатывающие инсулин в поджелудочной железе, что приводит к изменению их функции и выработки инсулина, в то время как другие исследования не являются убедительными в отношении этой теории. Хроническое воспаление низкой степени, проблемы с вегетативной нервной системой, гиперактивированный иммунный ответ или аутоиммунитет также могут играть роль в развитии диабета.

Ранее Фокус писал о причинах возникновения Covid. Правительство США недавно пришло к выводу, что пандемия, скорее всего, связана с утечкой из лаборатории.