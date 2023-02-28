Правительство США недавно пришло к выводу, что пандемия Covid-19, скорее всего, связана с утечкой из лаборатории.

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Следователь ООН заявил, что, по его мнению, Covid-19 сбежал из "опасного" лабораторного эксперимента в Ухане. С момента вспышки вируса Sars-Cov-2, который вверг мир в режим самоизоляции в 2020 году, эксперты изо всех сил пытались точно определить, как возникла эта болезнь. В то время как исследования экспертов по всему миру определили, что Covid-19, скорее всего, появился на рынке живых животных в Ухане, в Китае, некоторые считают, что вирус возник в Уханьском институте вирусологии, пишет Express.

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Так, ведущий ученый расследования ООН предупредил, что вирус, вероятно, возник в лаборатории в Ухане, добавив, что, по его мнению, он возник в результате "опасных" экспериментов на "очеловеченых" мышах. Профессор Колин Батлер, которому и было поручено расследовать происхождение вируса для ООН, отметил, что теория утечки из лаборатории в значительной степени преуменьшается, несмотря на массу косвенных доказательств.

Колин Батлер — почетный профессор Австралийского Национального университета, работающий в Институте Климата, Энергетики и Ликвидации последствий стихийных бедствий. Он изначально отнесся скептически к теории лабораторного происхождения вируса Covid-19 и продолжал настаивать на этом на протяжении всей работы над отчетом. Но по мере того, как росло количество косвенных доказательств в поддержку лабораторного пути, он пришел к выводу, что было бы крайне ошибочным замалчивать эту спорную возможность.

Эксперты и представители разведки подозревают, что неумелые ученые из Уханьского института вирусологии случайно распространили Covid во время так называемых экспериментов по "приобретению функции" на коронавирусах летучих мышей.

Исследования с приобретением функции — спорная медицинская исследовательская практика, которая генетически изменяет организм таким образом, что это может улучшить его биологические функции, что может сделать вирусы более заразными или смертоносными.

Хотя профессор Батлер изначально скептически относился к теории утечки из лаборатории, он сказал, что теперь убежден, что это наиболее вероятное объяснение. Эпидемиолог был убежден после того, как появились доказательства экспериментов по "приобретению функции", а также упущения в области биобезопасности, скрытые данные и "сокрытие" возможного происхождения со стороны правительств. Он отметил, что, хотя "естественное происхождение" все еще возможно", нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

Он считал, что вирус, скорее всего, был извлечен из летучих мышей в Китае, а затем "тренирован" на очеловеченных мышах в опасных экспериментах, прежде чем он случайно просочился за стены лаборатории.

Он также объяснил понятие очеловечивания лабораторных животных: "Вы можете буквально поместить немного ДНК человека в лабораторное животное и получить "очеловеченную" мышь. Вы можете приспособить вирус к человеку в лаборатории. Для меня это франкенштейновские методы, это очень опасно. Вы можете обучить вирус заражать людей. Люди думают, что это, возможно, и произошло с Covid. Если бы китайцы были невиновны, они могли бы создать базу данных, все лабораторные записи, но они никогда этого не делали".

Ранее Фокус писал о том, насколько долго сохраняется иммунитет от вируса Covid-19. Новое исследование рассматривает силу и продолжительность действия естественного иммунитета в зависимости от варианта COVID-19. Авторы собрали данные из 65 исследований в 19 странах, что сделало этот обзор самым большим на сегодняшний день.